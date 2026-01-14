Ledarna möts i kväll

På onsdag kväll ska

ledarna för partierna i riksdagen

prata i riksdagen.

De ska ha en debatt.

Det är den första för i år.

Det är första gången

partiernas ledare pratar

i riksdagen på kvällen.

Tiden är ändrad för att

fler ska kunna se när de pratar.

I september i år är det val i Sverige.

Väljarna ska rösta om vilka

som ska styra Sverige.

Mötet börjar klockan 18.

Det går att se SVT

och på riksdagens sida på internet.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR

Här kan du läsa mer

om de åtta partierna i riksdagen