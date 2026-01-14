Alla Väljare
Den stora salen i Sveriges riksdag. Foto: TT
Ledarna möts i kväll
På onsdag kväll ska
ledarna för partierna i riksdagen
prata i riksdagen.
De ska ha en debatt.
Det är den första för i år.
Det är första gången
partiernas ledare pratar
i riksdagen på kvällen.
Tiden är ändrad för att
fler ska kunna se när de pratar.
I september i år är det val i Sverige.
Väljarna ska rösta om vilka
som ska styra Sverige.
Mötet börjar klockan 18.
Det går att se SVT
och på riksdagens sida på internet.
MARIE HILLBLOM/8 SIDOR
Här kan du läsa mer
om de åtta partierna i riksdagen
Partierna i riksdagen
I dag är åtta partier med i riksdagen.
Det är
- Moderaterna
Ulf Kristersson är ledare
för Moderaterna.
- Liberalerna
Simona Mohamsson är ledare
för Liberalerna.
- Kristdemokraterna
Ebba Busch är ledare
för Kristdemokraterna.
- Sverigedemokraterna
Jimmie Åkesson är ledare
för Sverigedemokraterna.
- Socialdemokraterna
Magdalena Andersson är ledare
för Socialdemokraterna.
- Vänsterpartiet
Nooshi Dadgostar är ledare
för Vänsterpartiet.
- Miljöpartiet
Amanda Lind och Daniel Helldén
är ledare för Miljöpartiet.
- Centerpartiet
Elisabeth Thand Ringqvist är ledare
för Centerpartiet.
14 januari 2026