Alla Väljare

Politiker som sitter i sina bänkar i en stor sal.

Den stora salen i Sveriges riksdag. Foto: TT

Ledarna möts i kväll

På onsdag kväll ska
ledarna för partierna i riksdagen
prata i riksdagen.
De ska ha en debatt.
Det är den första för i år.

Det är första gången
partiernas ledare pratar
i riksdagen på kvällen.

Tiden är ändrad för att
fler ska kunna se när de pratar.

I september i år är det val i Sverige.
Väljarna ska rösta om vilka
som ska styra Sverige.

Mötet börjar klockan 18.
Det går att se SVT
och på riksdagens sida på internet.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR

Här kan du läsa mer
om de åtta partierna i riksdagen

Partierna i riksdagen

I dag är åtta partier med i riksdagen.
Det är

  • Moderaterna
    Ulf Kristersson är ledare
    för Moderaterna.
  • Liberalerna
    Simona Mohamsson är ledare
    för Liberalerna.
  • Kristdemokraterna
    Ebba Busch är ledare
    för Kristdemokraterna.
  • Sverigedemokraterna
    Jimmie Åkesson är ledare
    för Sverigedemokraterna.
  • Socialdemokraterna
    Magdalena Andersson är ledare
    för Socialdemokraterna.
  • Vänsterpartiet
    Nooshi Dadgostar är ledare
    för Vänsterpartiet.
  • Miljöpartiet
    Amanda Lind och Daniel Helldén
    är ledare för Miljöpartiet.
  • Centerpartiet
    Elisabeth Thand Ringqvist är ledare
    för Centerpartiet.
Hon har kort blont hår. Hon ser allvarlig ut. Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson. Foto: TT

14 januari 2026

Vad tycker du om nyheten?
Ingen kommentar än
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar