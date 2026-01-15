Alla Väljare

Ulf Kristersson står och pratar i mikrofonen i talarstolen i riksdagen.

Ulf Kristersson. Foto: Pontus Lundahl/TT

Bättre tid tycker Kristersson

I onsdags var det debatt
i Sveriges riksdag.
Det var ledarna för
partierna som pratade.

Debatten brukar vara på dagen,
men i onsdags var den på kvällen.
Det var första gången.

Ulf Kristersson är ledare
för regeringen, statsminister.
Han är också ledare för Moderaterna.

Han sa att det blir bättre i Sverige.
Han sa att det blir bättre
i ekonomin och att det går bättre
att kämpa mot brottslingar i gäng.

Men han fick kritik.

Magdalena Andersson
i Socialdemokraterna
sa att regeringens politik
gör att de rika blir rikare.

Elisabeth Thand Ringqvist
i Centerpartiet sa att många
är utan jobb i Sverige.
Det är hög arbetslöshet.

Amanda Lind i Miljöpartiet
tycker att regeringen
gör för lite för att hjälpa klimatet.

8 SIDOR/TT

15 januari 2026

