Bättre tid tycker Kristersson

I onsdags var det debatt

i Sveriges riksdag.

Det var ledarna för

partierna som pratade.

Debatten brukar vara på dagen,

men i onsdags var den på kvällen.

Det var första gången.

Ulf Kristersson är ledare

för regeringen, statsminister.

Han är också ledare för Moderaterna.

Han sa att det blir bättre i Sverige.

Han sa att det blir bättre

i ekonomin och att det går bättre

att kämpa mot brottslingar i gäng.

Men han fick kritik.

Magdalena Andersson

i Socialdemokraterna

sa att regeringens politik

gör att de rika blir rikare.

Elisabeth Thand Ringqvist

i Centerpartiet sa att många

är utan jobb i Sverige.

Det är hög arbetslöshet.

Amanda Lind i Miljöpartiet

tycker att regeringen

gör för lite för att hjälpa klimatet.

