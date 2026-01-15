Alla Väljare
Ulf Kristersson. Foto: Pontus Lundahl/TT
Bättre tid tycker Kristersson
I onsdags var det debatt
i Sveriges riksdag.
Det var ledarna för
partierna som pratade.
Debatten brukar vara på dagen,
men i onsdags var den på kvällen.
Det var första gången.
Ulf Kristersson är ledare
för regeringen, statsminister.
Han är också ledare för Moderaterna.
Han sa att det blir bättre i Sverige.
Han sa att det blir bättre
i ekonomin och att det går bättre
att kämpa mot brottslingar i gäng.
Men han fick kritik.
Magdalena Andersson
i Socialdemokraterna
sa att regeringens politik
gör att de rika blir rikare.
Elisabeth Thand Ringqvist
i Centerpartiet sa att många
är utan jobb i Sverige.
Det är hög arbetslöshet.
Amanda Lind i Miljöpartiet
tycker att regeringen
gör för lite för att hjälpa klimatet.
8 SIDOR/TT
