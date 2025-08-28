Sverige vill se straff för kriget

Sverige vill att EU

ska straffa

både Israel och Hamas

för kriget i Gaza

Sverige skriver det

i ett brev till EU.

Sverige har skrivit brevet

tillsammans med Nederländerna.

– Vi måste stoppa

lidandet i Gaza.

Vi måste sätta mer press

på Israels regering

och på Hamas.

Det säger ministern

Maria Malmer Stenergard

i Sveriges regering.

EU borde göra en paus

i sitt avtal om handel

med Israel, står det i brevet.

Det har Sverige krävt

tidigare också.

Sverige säger att stopp för handel

skulle kunna få Israel

att släppa in mer mat i Gaza.

På onsdagens kväll

ordnade USA ett möte om kriget.

Efter mötet sa USA

att kriget kanske kan vara

slut innan året är slut.

– Alla skulle vilja

att attackerna slutar

och att gisslan släpps direkt.

Det säger Sveriges statsminister

Ulf Kristersson.

Han var inte med på mötet i USA.

Men han tror det är svårt

att få stopp på kriget snabbt.

Kriget gör också att många judar

i Sverige är rädda.

– Att kriget leder till hot

mot judar i Sverige

är mycket farligt,

säger Ulf Kristersson.

8 SIDOR/TT