Maria Malmer Stenergard är minister i Sveriges regering. Foto: Henrik Montgomery/TT
Sverige vill se straff för kriget
Sverige vill att EU
ska straffa
både Israel och Hamas
för kriget i Gaza
Sverige skriver det
i ett brev till EU.
Sverige har skrivit brevet
tillsammans med Nederländerna.
– Vi måste stoppa
lidandet i Gaza.
Vi måste sätta mer press
på Israels regering
och på Hamas.
Det säger ministern
Maria Malmer Stenergard
i Sveriges regering.
EU borde göra en paus
i sitt avtal om handel
med Israel, står det i brevet.
Det har Sverige krävt
tidigare också.
Sverige säger att stopp för handel
skulle kunna få Israel
att släppa in mer mat i Gaza.
På onsdagens kväll
ordnade USA ett möte om kriget.
Efter mötet sa USA
att kriget kanske kan vara
slut innan året är slut.
– Alla skulle vilja
att attackerna slutar
och att gisslan släpps direkt.
Det säger Sveriges statsminister
Ulf Kristersson.
Han var inte med på mötet i USA.
Men han tror det är svårt
att få stopp på kriget snabbt.
Kriget gör också att många judar
i Sverige är rädda.
– Att kriget leder till hot
mot judar i Sverige
är mycket farligt,
säger Ulf Kristersson.
8 SIDOR/TT
Kriget i Gaza
- Israel började attackera
Gaza efter den 7 oktober år 2023.
- Det var efter att terrorister
från gruppen Hamas attackerat
människor i Israel.
- Gruppen Hamas styr
i det palestinska området Gaza.
- Över 1100 människor dödades
den 7 oktober i Israel.
- Fler än 200 människor
togs som fångar, gisslan,
av Hamas.
- Över 62 tusen människor
har sedan dess dött
av Israels attacker i Gaza.
- Israel har stoppat hjälp
från att komma in i Gaza.
Människor i Gaza
har mycket lite mat.
Många svälter.
28 augusti 2025
Det är det jag säger-folk bara radikaliserar på grund av kriget! den blodig konflikt leder ingenstans…
För lite för sent. Många har redan dött och många som är nu undernärda och på väg att dö ska lida konsekvenserna resten av sina liv. Sverige vill nu att nån annan (i detta fall EU) gör något. Hurra för regeringens plötsliga beslutsamhet!
Konsekvenserna av Hamas handlande är uppenbar. De lät människorna i Gaza dö av
deras onda avsikter att förgöra ett annat land och stjäla detta. Terroristerna vill döda alla icke muslimer och är det största hotet mot mänskligheten. Men världen vaknar och ni kan inget göra åt det. Sanningen kommer alltid fram och det goda segrar.