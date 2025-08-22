Bråk om vård av barn

Sjukhus i andra länder

tar emot och hjälper redan

skadade barn från kriget i Gaza.

Men Sveriges regering

har sagt nej till det.

Nu pratar politikerna om

Sverige kanske kan ändra sig.

Partierna i regeringen

och Sverigedemokraterna

tycker olika.

Partiet Liberalerna

vill att Sverige ska hjälpa

skadade barn.

Ministern Maria Malmer Stenergard

från Moderaterna

säger att Sverige vill hjälpa barnen.

Men det finns saker som gör det svårt.

Det kan till exempel vara

transport av patienterna

och olika lagar om migration.

Det säger Maria Malmer Stenergard.

Sverige har redan hjälpt

sjukhus i Egypten att vårda

skadade barn från Gaza.

Det ska Sverige fortsätta med.

Sverigedemokraterna

säger nej till att hjälpa barn

från Gaza i Sverige.

Om svenska sjukhus tar emot

barn från Gaza

får svenska patienter

vänta längre på vård.

Det säger Sverigedemokraterna.

