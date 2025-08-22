Alla Väljare
En mamma bär sitt skadade barn. De är i ett tält nära ett sjukhus i Gaza stad. Bilden är från i juli 2025. Foto: Jehad Alshrafi/AP/TT
Bråk om vård av barn
Sjukhus i andra länder
tar emot och hjälper redan
skadade barn från kriget i Gaza.
Men Sveriges regering
har sagt nej till det.
Nu pratar politikerna om
Sverige kanske kan ändra sig.
Partierna i regeringen
och Sverigedemokraterna
tycker olika.
Partiet Liberalerna
vill att Sverige ska hjälpa
skadade barn.
Ministern Maria Malmer Stenergard
från Moderaterna
säger att Sverige vill hjälpa barnen.
Men det finns saker som gör det svårt.
Det kan till exempel vara
transport av patienterna
och olika lagar om migration.
Det säger Maria Malmer Stenergard.
Sverige har redan hjälpt
sjukhus i Egypten att vårda
skadade barn från Gaza.
Det ska Sverige fortsätta med.
Sverigedemokraterna
säger nej till att hjälpa barn
från Gaza i Sverige.
Om svenska sjukhus tar emot
barn från Gaza
får svenska patienter
vänta längre på vård.
Det säger Sverigedemokraterna.
8 SIDOR/TT
Skadade och dödade barn i Gaza
- Sedan kriget i Gaza började
i oktober år 2023
har nästan 19 tusen barn
blivit dödade i attacker.
Det säger myndigheterna i Gaza,
som styrs av gruppen Hamas.
- De senaste månaderna
har över 500 barn
blivit dödade varje månad.
Det säger organisationen FN.
- Tiotusentals barn har blivit
skadade i kriget, säger FN.
22 augusti 2025
Vi kan inte hjälpa alla ,och bli utan vård själva pga av detta.bättre hjälpa de på plats ,och det gör vi ju.
Vi ska ta hand om våra egna först. Utlänningarna här i landet ska inte bestämma någonting om hur vi svenskar tacklar problemen. Det är många utlänningar här som bara kritiserar Sverige och ni visar ingen tacksamhet trots att vi har räddat era liv.
Ingen räddade oss-tvärtom-vi gjorde tre barn som arbetar och betalar skatt i Sverige…svenskar är faktisk inte som förut…vad synd…Sverige är rik och kan hjälpa några…alltså barn är barn…ingen är emot att hjälpa folk från Ukraina-ELLER HUR???
håller med storasyster. Vi måste ta hand om våra egna först.Sverige finns på plats i Gaza och hjälper de skadade.
Man kan ju vänta 11 timmar på akuten. Vårdpersonal går på knäna. Jag tror inte Sverige skulle klara vårda riktigt sjuka, det vore bara pinsamt internationellt.