Bråk om utvisningar

Det är bråk om

att tonåringar blir utvisade

från Sverige.

Partierna tycker olika.

Tre partier tycker att

tonåringarna ska få stanna.

Partierna är:

• Centerpartiet

• Vänsterpartiet

• Miljöpartiet

De tre partierna

har ett förslag om

hur tonåringarna ska få stanna.

I dag, tisdag, ska politikerna

rösta om förslaget.

De tre partierna vill att

Socialdemokraterna

ska säga ja till deras förslag.

Socialdemokraterna säger

att de också vill

att tonåringarna får stanna.

Men de vill inte säga ja

till förslaget.

De fyra partierna

är inte med och bestämmer

i regeringen.

Regeringen säger att de vill

lösa problemet med utvisningarna.

De jobbar med en ändring.

Men det är inte klart när det blir.

Partierna i regeringen är:

• Moderaterna

• Kristdemokraterna

• Liberalerna

De jobbar ihop med

Sverigedemokraterna.

8 SIDOR/TT