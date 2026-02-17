Alla Väljare

De står och pratar i varsin mikrofon.

Annika Hirvonen i Miljöpartiet och Tony Haddou i Vänsterpartiet. Foto: Henrik Montgomery/TT

Bråk om utvisningar

Det är bråk om
att tonåringar blir utvisade
från Sverige.
Partierna tycker olika.

Tre partier tycker att
tonåringarna ska få stanna.
Partierna är:

• Centerpartiet
• Vänsterpartiet
• Miljöpartiet

De tre partierna
har ett förslag om
hur tonåringarna ska få stanna.

I dag, tisdag, ska politikerna
rösta om förslaget.

De tre partierna vill att
Socialdemokraterna
ska säga ja till deras förslag.

Socialdemokraterna säger
att de också vill
att tonåringarna får stanna.
Men de vill inte säga ja
till förslaget.

De fyra partierna
är inte med och bestämmer
i regeringen.

Regeringen säger att de vill
lösa problemet med utvisningarna.
De jobbar med en ändring.
Men det är inte klart när det blir.
Partierna i regeringen är:

• Moderaterna
• Kristdemokraterna
• Liberalerna

De jobbar ihop med
Sverigedemokraterna.

8 SIDOR/TT

Tonåringar som utvisas

  • En det tonåringar blir utvisade.
    De måste lämna Sverige.
  • Det är tonåringar som har
    invandrat med sina familjer.
    De bor i Sverige med
    sina föräldrar och syskon.
    De pratar svenska
    och går i skolan eller jobbar.
  • Men när de fyller 18 år blir de vuxna.
    Då får de veta att de måste
    lämna Sverige och sin familj.
  • Det beror på nya hårdare lagar
    som politikerna har bestämt.

17 februari 2026

