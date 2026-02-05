Alla Väljare

Fyra politiker står bredvid varandra.

Kristdemokraterna, Moderaterna, Sverigedemokraterna och Liberalerna samarbetar. Foto: Fredrik Sandberg/TT

De har mindre makt i riksdagen

Regeringen samarbetar
med Sverigedemokraterna
sedan förra valet.

För att kunna bestämma
måste de ha minst
175 politiker i riksdagen.

Efter förra valet hade de
176 politiker tillsammans.
Nu har de bara 173 politiker.

Det beror på bråk i partierna.
Flera politiker har slutat
i sina partier.
Men de jobbar ändå kvar
i riksdagen.

Katja Nyberg i partiet
Sverigedemokraterna är den
som slutade senast i sitt parti.
Hon tänker ändå jobba kvar
i riksdagen utan sitt parti.
Den som gör det kallas
för politisk vilde.

En regering som har färre
än 175 politiker i riksdagen
kan få svårare
att få igenom sin politik.

Men det är inte säkert
att det blir problem att bestämma.
Politiker som inte längre
är med i sina partier
röstar ofta som sina
gamla partier.

8 SIDOR

De har slutat i sina partier

Här är politikerna som
inte längre jobbar
för något parti i riksdagen
sedan förra valet.
De är politiska vildar.

  • Jamal El-Haj från Socialdemokraterna.
  • Elsa Widding från Sverigedemokraterna.
  • Lorena Delgado Varas och Daniel Riazat
    från Vänsterpartiet.
  • Katja Nyberg från Sverigedemokraterna.
El-Haj sitter på sin plats i riksdagen. Socialdemokraten Jamal El-Haj vill vara kvar i riksdagen. Foto: TT

5 februari 2026

Vad tycker du om nyheten?
Ingen kommentar än
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar