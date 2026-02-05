De har mindre makt i riksdagen

Regeringen samarbetar

med Sverigedemokraterna

sedan förra valet.

För att kunna bestämma

måste de ha minst

175 politiker i riksdagen.

Efter förra valet hade de

176 politiker tillsammans.

Nu har de bara 173 politiker.

Det beror på bråk i partierna.

Flera politiker har slutat

i sina partier.

Men de jobbar ändå kvar

i riksdagen.

Katja Nyberg i partiet

Sverigedemokraterna är den

som slutade senast i sitt parti.

Hon tänker ändå jobba kvar

i riksdagen utan sitt parti.

Den som gör det kallas

för politisk vilde.

En regering som har färre

än 175 politiker i riksdagen

kan få svårare

att få igenom sin politik.

Men det är inte säkert

att det blir problem att bestämma.

Politiker som inte längre

är med i sina partier

röstar ofta som sina

gamla partier.

