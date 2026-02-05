Alla Väljare
Kristdemokraterna, Moderaterna, Sverigedemokraterna och Liberalerna samarbetar. Foto: Fredrik Sandberg/TT
De har mindre makt i riksdagen
Regeringen samarbetar
med Sverigedemokraterna
sedan förra valet.
För att kunna bestämma
måste de ha minst
175 politiker i riksdagen.
Efter förra valet hade de
176 politiker tillsammans.
Nu har de bara 173 politiker.
Det beror på bråk i partierna.
Flera politiker har slutat
i sina partier.
Men de jobbar ändå kvar
i riksdagen.
Katja Nyberg i partiet
Sverigedemokraterna är den
som slutade senast i sitt parti.
Hon tänker ändå jobba kvar
i riksdagen utan sitt parti.
Den som gör det kallas
för politisk vilde.
En regering som har färre
än 175 politiker i riksdagen
kan få svårare
att få igenom sin politik.
Men det är inte säkert
att det blir problem att bestämma.
Politiker som inte längre
är med i sina partier
röstar ofta som sina
gamla partier.
De har slutat i sina partier
Här är politikerna som
inte längre jobbar
för något parti i riksdagen
sedan förra valet.
De är politiska vildar.
- Jamal El-Haj från Socialdemokraterna.
- Elsa Widding från Sverigedemokraterna.
- Lorena Delgado Varas och Daniel Riazat
från Vänsterpartiet.
- Katja Nyberg från Sverigedemokraterna.
