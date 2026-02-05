Alla Väljare
Magdalena Andersson är ledare för Socialdemokraterna. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Hon pratar om vanligt folk
I höst är det val i Sverige.
Partierna vill att folk
ska rösta på dem.
Nu har partierna börjat
prata om sin politik.
Socialdemokraterna
är Sveriges största parti.
De säger att om de vinner valet
ska de göra livet bättre
för vanligt folk i Sverige.
De lovar flera saker:
• Högre barnbidrag och högre studiebidrag
• Billigare mediciner
• Gratis tandvård för ungdomar
• Hårdare politik mot banker och affärer som säljer mat
• Skydd mot höga priser för el
• Bättre pension för gamla människor
Socialdemokraterna
vill också stoppa företag
från att tjäna pengar
på skolor och förskolor.
De vill också att Sverige
tar emot få invandrare.
De bestämmer i Sverige
Socialdemokraterna
är Sveriges största parti.
Men de bestämmer inte
i Sverige i dag.
Det gör regeringen.
I regering finns tre partier:
- Moderaterna
- Kristdemokraterna
- Liberalerna
De samarbetar med
Sverigedemokraterna.
