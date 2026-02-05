Hon pratar om vanligt folk

I höst är det val i Sverige.

Partierna vill att folk

ska rösta på dem.

Nu har partierna börjat

prata om sin politik.

Socialdemokraterna

är Sveriges största parti.

De säger att om de vinner valet

ska de göra livet bättre

för vanligt folk i Sverige.

De lovar flera saker:

• Högre barnbidrag och högre studiebidrag

• Billigare mediciner

• Gratis tandvård för ungdomar

• Hårdare politik mot banker och affärer som säljer mat

• Skydd mot höga priser för el

• Bättre pension för gamla människor

Socialdemokraterna

vill också stoppa företag

från att tjäna pengar

på skolor och förskolor.

De vill också att Sverige

tar emot få invandrare.

