Alla Väljare

Hon står och pratar. Bredvid henne är Socialdemokraternas symbol, en röd ros.

Magdalena Andersson är ledare för Socialdemokraterna. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Hon pratar om vanligt folk

I höst är det val i Sverige.
Partierna vill att folk
ska rösta på dem.
Nu har partierna börjat
prata om sin politik.

Socialdemokraterna
är Sveriges största parti.
De säger att om de vinner valet
ska de göra livet bättre
för vanligt folk i Sverige.
De lovar flera saker:

• Högre barnbidrag och högre studiebidrag
• Billigare mediciner
• Gratis tandvård för ungdomar
• Hårdare politik mot banker och affärer som säljer mat
• Skydd mot höga priser för el
• Bättre pension för gamla människor

Socialdemokraterna
vill också stoppa företag
från att tjäna pengar
på skolor och förskolor.

De vill också att Sverige
tar emot få invandrare.

MARTIN HANBERG OCH TT

De bestämmer i Sverige

Socialdemokraterna
är Sveriges största parti.
Men de bestämmer inte
i Sverige i dag.
Det gör regeringen.
I regering finns tre partier:

  • Moderaterna
  • Kristdemokraterna
  • Liberalerna

De samarbetar med
Sverigedemokraterna.

Fyra personer står bredvid varandra. Från vänster är det Ebba Busch, Ulf Kristersson, Jimmie Åkesson och Simona Mohamsson. Ledarna för partierna som bestämmer. Foto: Fredrik Sandberg/TT

5 februari 2026

Vad tycker du om nyheten?
Ingen kommentar än
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar