Alla Väljare
Flyktingar som kom till Sverige år 2015. Foto: Johan Nilsson/TT
Ja till hårdare regler
Riksdagen har röstat ja
till nya lagar för att bli
svensk medborgare.
Lagarna ska göra det svårare
att bli svensk medborgare.
Du kan läsa mer om lagarna
i en gammal text.
De nya lagarna
börjar gälla den 6 juni.
Efter att riksdagen
hade röstat blev det bråk.
Partierna som inte är med i regeringen
vill att det ska finnas särskilda regler
för de som redan sökt medborgarskap
innan de nya reglerna.
Deras förslag var på väg att vinna
när riksdagen röstade.
Men då bröt Sverigedemokraterna
mot en tradition i riksdagen.
ANTON ANDERSSON/8 SIDOR
30 april 2026