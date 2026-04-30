Ja till hårdare regler

Riksdagen har röstat ja

till nya lagar för att bli

svensk medborgare.

Lagarna ska göra det svårare

att bli svensk medborgare.

Du kan läsa mer om lagarna

i en gammal text.

Svårare att bli medborgare

De nya lagarna

börjar gälla den 6 juni.

Efter att riksdagen

hade röstat blev det bråk.

Partierna som inte är med i regeringen

vill att det ska finnas särskilda regler

för de som redan sökt medborgarskap

innan de nya reglerna.

Deras förslag var på väg att vinna

när riksdagen röstade.

Men då bröt Sverigedemokraterna

mot en tradition i riksdagen.

ANTON ANDERSSON/8 SIDOR

