Han står och pratar. Journalister sträcker fram sina mikrofoner till honom.

Ulf Kristersson. Foto: Pär Bäckström/TT

Inget stopp för utvisningar

Det har blivit hårdare lagar
för invandrare i Sverige.
Det betyder flera saker.

Till exempel att tonåringar
som är barn till invandrare
kan bli utvisade.

Tonåringarna blir tvingade
att lämna Sverige
där de har sin familj.
Det händer efter att de fyllt 18 år.

Många i Sverige
pratar om det här just nu.

Flera partier tycker
att tonåringarna
ska få stanna i Sverige.
De vill stoppa
sådana utvisningar.

Men det kommer inte
att bli ett stopp just nu.
Det säger statsministern
Ulf Kristersson.

Han säger också att
regeringen pratar om det här.
Och att det kan bli
en förändring i framtiden.
Men det är inte klart
när det blir.

8 SIDOR/TT

11 februari 2026

Vad tycker du om nyheten?
3 kommentarer
  1. Vinne skriver:
    11 februari, 2026 kl. 09:56

    Inget stopp blir bra

    Svara
  2. Vinne skriver:
    11 februari, 2026 kl. 09:57

    Inget stoop blir bra

    Svara
  3. Vinne skriver:
    11 februari, 2026 kl. 09:58

    Inget stoop blir lysande

    Svara
