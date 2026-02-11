Inget stopp för utvisningar

Det har blivit hårdare lagar

för invandrare i Sverige.

Det betyder flera saker.

Till exempel att tonåringar

som är barn till invandrare

kan bli utvisade.

Tonåringarna blir tvingade

att lämna Sverige

där de har sin familj.

Det händer efter att de fyllt 18 år.

Många i Sverige

pratar om det här just nu.

Flera partier tycker

att tonåringarna

ska få stanna i Sverige.

De vill stoppa

sådana utvisningar.

Men det kommer inte

att bli ett stopp just nu.

Det säger statsministern

Ulf Kristersson.

Han säger också att

regeringen pratar om det här.

Och att det kan bli

en förändring i framtiden.

Men det är inte klart

när det blir.

8 SIDOR/TT