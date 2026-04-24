Bilar på vägen E4. Foto: Pontus Lundahl/TT
Folk kan behöva köra mindre
Folk i Sverige kan
behöva köra mindre bil.
Det säger regeringen.
Det beror på kriget i Iran.
Kriget gör att det
är brist på olja i världen.
USA och Iran bråkar
om kontrollen över
det viktiga sundet Hormuz.
Mycket av världens olja
kommer därifrån.
Olja används till
att göra bränsle
som bensin.
Bristen på olja
gör att priset
på bensin ökar.
Om kriget fortsätter
måste därför folk
i Sverige använda
mindre bensin.
Annars riskerar bristen
att bli värre
och priset på bensin
att fortsätta att stiga.
Det säger regeringen.
Då kan folk behöva
- köra mindre bil
- jobba hemma
- använda mindre bränsle.
Det kan också bli så
att folk bara får använda
en viss mängd bränsle.
Det kallas ransonering.
Men då kommer regeringen
att säga till en lång tid innan.
Det säger statsministern
Ulf Kristersson.
Regeringen pratar
med flera länder om
hur transporten av olja
vid Hormuz ska fungera
i framtiden.
Regeringen ska också ha möte
med flera myndigheter
om bristen på olja.
8 SIDOR/TT
24 april 2026
jag gillar åka mycket på loppisar p sommaren 😪😪😭😭
Hej 8Sidor ha en trevlig dag på jobbet 😀
MVH från jonköping.
Snälla svara 8Sidor på denna kommentaren ❤
Hej,
tack för din hälsning!
Hälsningar 8 Sidor
Jag tycker att det är bara bättre att man inte behöver åka lika mycket. Utsläpp från bilar gör jorden varmare, vilket är dåligt.