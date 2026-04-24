Folk kan behöva köra mindre

Folk i Sverige kan

behöva köra mindre bil.

Det säger regeringen.

Det beror på kriget i Iran.

Kriget gör att det

är brist på olja i världen.

USA och Iran bråkar

om kontrollen över

det viktiga sundet Hormuz.

Mycket av världens olja

kommer därifrån.

Olja används till

att göra bränsle

som bensin.

Bristen på olja

gör att priset

på bensin ökar.

Om kriget fortsätter

måste därför folk

i Sverige använda

mindre bensin.

Annars riskerar bristen

att bli värre

och priset på bensin

att fortsätta att stiga.

Det säger regeringen.

Då kan folk behöva

köra mindre bil

jobba hemma

använda mindre bränsle.

Det kan också bli så

att folk bara får använda

en viss mängd bränsle.

Det kallas ransonering.

Men då kommer regeringen

att säga till en lång tid innan.

Det säger statsministern

Ulf Kristersson.

Regeringen pratar

med flera länder om

hur transporten av olja

vid Hormuz ska fungera

i framtiden.

Regeringen ska också ha möte

med flera myndigheter

om bristen på olja.

8 SIDOR/TT