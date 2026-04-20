Alla Väljare

En närbild på henne. Hon har mörkt långt hår. Hon tittar in i kameran. Hon har skjorta och kavaj och en röd blomma på kavajslaget.

Nooshi Dadgostar är ledare för Vänsterpartiet. Foto: Christine Olsson/TT

Hon pratar om tandvård

I höst är det val i Sverige.
Vänsterpartiet har nyligen
haft ett stort möte.
Mötet var i Örebro.

Där bestämde partiet
vilken politik
de ska ha inför valet.
Här är några av sakerna.

• De vill vara med i en regering
där Socialdemokraternas
ledare Magdalena Andersson
är statsminister.

• De vill stoppa höjningar
av hyror på bostäder.

• De vill sänka
priserna på mat.

• De vill stoppa
att bankerna tjänar
miljarder kronor i vinst.

• De vill höja
bostadsbidraget.

• De vill att det blir billigare
att gå till tandläkaren.
Partiet vill att det ska kosta
max 1 450 kronor per år
för en person
att gå till tandläkaren.

8 SIDOR/TT

20 april 2026

Vad tycker du om nyheten?
3 kommentarer
  1. MILENA LUISA skriver:
    20 april, 2026 kl. 09:48

    HEJ-vad menar ni med den sista mening???

    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      20 april, 2026 kl. 09:59

      Hej Milena!

      Vänsterpartiet vill att det ska kosta
      max 1 450 kronor per år
      för en person att gå till tandläkaren.

      Så även om du måste gå till
      tandläkaren många gånger
      betalar du bara
      upp till 1 450 kronor.
      Sedan är det gratis.
      Det brukar kallas för
      högkostnadsskydd.

      Förstår du?
      Annars får du skriva igen.

      /8 Sidor

  2. yummy skriver:
    20 april, 2026 kl. 10:19

    Jeg vendrar till tundlukaren

Fler liknande artiklar