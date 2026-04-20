Hon pratar om tandvård

I höst är det val i Sverige.

Vänsterpartiet har nyligen

haft ett stort möte.

Mötet var i Örebro.

Där bestämde partiet

vilken politik

de ska ha inför valet.

Här är några av sakerna.

• De vill vara med i en regering

där Socialdemokraternas

ledare Magdalena Andersson

är statsminister.

• De vill stoppa höjningar

av hyror på bostäder.

• De vill sänka

priserna på mat.

• De vill stoppa

att bankerna tjänar

miljarder kronor i vinst.

• De vill höja

bostadsbidraget.

• De vill att det blir billigare

att gå till tandläkaren.

Partiet vill att det ska kosta

max 1 450 kronor per år

för en person

att gå till tandläkaren.

8 SIDOR/TT