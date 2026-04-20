Alla Väljare
Nooshi Dadgostar är ledare för Vänsterpartiet. Foto: Christine Olsson/TT
Hon pratar om tandvård
I höst är det val i Sverige.
Vänsterpartiet har nyligen
haft ett stort möte.
Mötet var i Örebro.
Där bestämde partiet
vilken politik
de ska ha inför valet.
Här är några av sakerna.
• De vill vara med i en regering
där Socialdemokraternas
ledare Magdalena Andersson
är statsminister.
• De vill stoppa höjningar
av hyror på bostäder.
• De vill sänka
priserna på mat.
• De vill stoppa
att bankerna tjänar
miljarder kronor i vinst.
• De vill höja
bostadsbidraget.
• De vill att det blir billigare
att gå till tandläkaren.
Partiet vill att det ska kosta
max 1 450 kronor per år
för en person
att gå till tandläkaren.
8 SIDOR/TT
20 april 2026
HEJ-vad menar ni med den sista mening???
Hej Milena!
Vänsterpartiet vill att det ska kosta
max 1 450 kronor per år
för en person att gå till tandläkaren.
Så även om du måste gå till
tandläkaren många gånger
betalar du bara
upp till 1 450 kronor.
Sedan är det gratis.
Det brukar kallas för
högkostnadsskydd.
Förstår du?
Annars får du skriva igen.
/8 Sidor
Jeg vendrar till tundlukaren