Alla Väljare

Johan Forssell står och pratar på en träff med journalister.

Johan Forssell är minister i regeringen. Foto: Anders Wiklund/TT

Svårare att bli medborgare

Regeringen vill göra det svårare
att bli svensk medborgare.
Det säger Johan Forssell
som är minister i regeringen.

De har gjort ett nytt förslag.
För att bli svensk medborgare
måste du ha varit i landet i åtta år.
Tidigare räckte fem år.

Du måste tjäna minst
20 tusen kronor i månaden.
Du ska kunna det svenska språket
och ha kunskaper om samhället.
Det kommer att finnas prov
för att testa det.

En annan viktig sak
är att du måste ha levt
hederligt, säger regeringen.

Det betyder att du inte
får ha blivit dömd för brott
eller ha stora skulder med pengar.
Det spelar ingen roll om det
hänt i Sverige
eller i något annat land.

Sveriges regering är partierna

• Moderaterna
• Kristdemokraterna
• Liberalerna.

De samarbetar med
Sverigedemokraterna.

Den nya lagen om medborgarskap
ska börja gälla den 6 juni i år.
Det är Sveriges nationaldag.

Ett medborgarskap
säger  att du hör till ett land.
Det är ditt land.
Du får bo där
och du får skydd där.

8 SIDOR

Att bli svensk medborgare

Om du vill bli
svensk medborgare
ska du skriva till
myndigheten Migrationsverket.

Nu vill regeringen
göra det svårare
att bli svensk medborgare.
I juni ska det bli nya regler.

Här är reglerna som gäller i dag.
Du ska

  • vara 18 år
  • kunna bevisa vem du är
  • ha särskilda tillstånd för att vara i Sverige
  • ha bott i Sverige i minst fem år
  • inte ha blivit dömd för brott nyligen
  • inte ha några stora skulder.

När du är svensk medborgare kan du

  • inte bli utvisad
  • rösta i valet till riksdagen
  • bli politiker i riksdagen.
Migrationsverkets kontor och skylt. Det är myndigheten Migrationsverket som bestämmer vem som får stanna i Sverige. De följer lagarna som riksdagen bestämt. Foto: Janerik Henriksson/TT

10 februari 2026

Vad tycker du om nyheten?
20 kommentarer
  1. v skriver:
    10 februari, 2026 kl. 10:10

    jättebra förslag tycker jag, borde finnas för länge sen. 8 år är rymligt under den tiden borde man kunna flyttande svenska. svenska språket är viktigt för att kunna få ett arbete och klara sig själv ekonomiskt.

    Svara
  2. Anonym skriver:
    10 februari, 2026 kl. 10:22

    det har vi väntat på länge.
    svenska regeringen har vaknat till 👏👍

    Svara
  3. Anonym skriver:
    10 februari, 2026 kl. 10:34

    super förslag.

    Svara
  4. a skriver:
    10 februari, 2026 kl. 10:45

    Det är inte rättvist. Vi flydde från vårt land på grund av krig och otrygghet, och nu möter vi problem här i Sverige. De växte upp med fred och säkerhet – vad vet de om vilka svårigheter vi har levt igenom?

    Svara
  5. jag vill ha ett tryggt samhälle skriver:
    10 februari, 2026 kl. 11:03

    tycker det är bra att det höjs till 8 år. under den tiden får man visa att man kan sköta sig och vad man vill med livet.

    Svara
  6. Vinne skriver:
    10 februari, 2026 kl. 11:34

    Bra förslag

    Svara
  7. mamma skriver:
    10 februari, 2026 kl. 11:41

    mycket bra förslag 😘😘😘

    Svara
  8. Henrik skriver:
    10 februari, 2026 kl. 13:12

    Regeringen har vaknat. , bra
    förslag

    Svara
  9. anonym skriver:
    10 februari, 2026 kl. 13:16

    det var dagens bästa nyhet

    Svara
  10. miska skriver:
    10 februari, 2026 kl. 13:32

    tycker man ska höja till 10 r.

    Svara
  11. sund skriver:
    10 februari, 2026 kl. 13:36

    Svaret till ”a”. Inget land ”måste” ge dig medborgarskap. Skydd har du fått och det är orättvisst för svenskar att ha en massa ”nya” medborgare som inte pratar svenska och lever på bidrag. Vill du göra rätt för dig i Sverige så lär språket, jobba och bidra till landets bästa så får du så småningom medborgarskap.🙂

    Svara
  12. Juggan skriver:
    10 februari, 2026 kl. 14:08

    Det kanske räcker med 5 år för att bli svensk medborgare. Det viktigaste är att du kan språket och jobbar. Om du gör ett brott ska du bli av med ditt svenska medborgarskap om du har dubbla.

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      10 februari, 2026 kl. 14:47

      Hej Juggan

      Det finns ett förslag om det,
      att personer kan förlora
      sitt svenska medborgarskap.
      Vi har skrivit om det.
      Här är en länk:

      De vill ta medborgarskap

      Hälsningar från 8 Sidor

  13. ,, skriver:
    10 februari, 2026 kl. 14:33

    juggan det är på förslag att dubbla medborgarskap ska inte finns

    Svara
  14. Katrin skriver:
    10 februari, 2026 kl. 21:14

    Det är ingen mänsklig rättighet att få bo i Sverige.
    Du måste förtjäna det.
    Ditt öde var att födas i ett annat land.
    Finns inget orättvist med det.

    Svara
  15. En vuxen elev 🧑‍🎓 skriver:
    10 februari, 2026 kl. 21:20

    Detta förslag kan vara bra eftersom det uppmuntrar människor att lära sig svenska och integrera sig i samhället. Men jag förstår inte hur regeringen tänker när de samtidigt ställer höga krav för att bli svensk medborgare.

    Svara
  16. En vuxen elev 🧑‍🎓 skriver:
    10 februari, 2026 kl. 21:21

    Jag studerar på grundläggande nivå och jag studerar på plats, inte på distans, eftersom jag vill utveckla mitt svenska språk. Nu har regeringen bestämt att vuxenutbildningen ska läggas ner. Jag förstår inte hur de tänker. Om skolorna stängs och vi elever måste studera på distans, hur ska vi då utveckla språket?

    Svara
  17. En vuxen elev 🧑‍🎓 skriver:
    10 februari, 2026 kl. 21:22

    Vi kämpar från morgon till kväll för att lära oss svenska och för att integrera oss i samhället på rätt sätt. Vuxenutbildningen är en viktig del av den möjligheten.

    Svara
  18. M skriver:
    10 februari, 2026 kl. 21:24

    Bra och viktig uppdatering. Komma försent bättre än inte komma alls. Visa respekt till Sverige, följa regler och lagar som finns i Sverige är inte mycket begärt.

    Svara
  19. : skriver:
    10 februari, 2026 kl. 21:28

    Några beter sig elak, och skadar och förstör Sverige med flit. Möter Sveriges vänlighet otacksamt.

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar