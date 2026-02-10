Alla Väljare
Johan Forssell är minister i regeringen. Foto: Anders Wiklund/TT
Svårare att bli medborgare
Regeringen vill göra det svårare
att bli svensk medborgare.
Det säger Johan Forssell
som är minister i regeringen.
De har gjort ett nytt förslag.
För att bli svensk medborgare
måste du ha varit i landet i åtta år.
Tidigare räckte fem år.
Du måste tjäna minst
20 tusen kronor i månaden.
Du ska kunna det svenska språket
och ha kunskaper om samhället.
Det kommer att finnas prov
för att testa det.
En annan viktig sak
är att du måste ha levt
hederligt, säger regeringen.
Det betyder att du inte
får ha blivit dömd för brott
eller ha stora skulder med pengar.
Det spelar ingen roll om det
hänt i Sverige
eller i något annat land.
Sveriges regering är partierna
• Moderaterna
• Kristdemokraterna
• Liberalerna.
De samarbetar med
Sverigedemokraterna.
Den nya lagen om medborgarskap
ska börja gälla den 6 juni i år.
Det är Sveriges nationaldag.
Ett medborgarskap
säger att du hör till ett land.
Det är ditt land.
Du får bo där
och du får skydd där.
Att bli svensk medborgare
Om du vill bli
svensk medborgare
ska du skriva till
myndigheten Migrationsverket.
Nu vill regeringen
göra det svårare
att bli svensk medborgare.
I juni ska det bli nya regler.
Här är reglerna som gäller i dag.
Du ska
- vara 18 år
- kunna bevisa vem du är
- ha särskilda tillstånd för att vara i Sverige
- ha bott i Sverige i minst fem år
- inte ha blivit dömd för brott nyligen
- inte ha några stora skulder.
När du är svensk medborgare kan du
- inte bli utvisad
- rösta i valet till riksdagen
- bli politiker i riksdagen.
jättebra förslag tycker jag, borde finnas för länge sen. 8 år är rymligt under den tiden borde man kunna flyttande svenska. svenska språket är viktigt för att kunna få ett arbete och klara sig själv ekonomiskt.
det har vi väntat på länge.
svenska regeringen har vaknat till 👏👍
super förslag.
Det är inte rättvist. Vi flydde från vårt land på grund av krig och otrygghet, och nu möter vi problem här i Sverige. De växte upp med fred och säkerhet – vad vet de om vilka svårigheter vi har levt igenom?
tycker det är bra att det höjs till 8 år. under den tiden får man visa att man kan sköta sig och vad man vill med livet.
Bra förslag
mycket bra förslag 😘😘😘
Regeringen har vaknat. , bra
förslag
det var dagens bästa nyhet
tycker man ska höja till 10 r.
Svaret till ”a”. Inget land ”måste” ge dig medborgarskap. Skydd har du fått och det är orättvisst för svenskar att ha en massa ”nya” medborgare som inte pratar svenska och lever på bidrag. Vill du göra rätt för dig i Sverige så lär språket, jobba och bidra till landets bästa så får du så småningom medborgarskap.🙂
Det kanske räcker med 5 år för att bli svensk medborgare. Det viktigaste är att du kan språket och jobbar. Om du gör ett brott ska du bli av med ditt svenska medborgarskap om du har dubbla.
Hej Juggan
Det finns ett förslag om det,
att personer kan förlora
sitt svenska medborgarskap.
Vi har skrivit om det.
Här är en länk:
De vill ta medborgarskap
Hälsningar från 8 Sidor
juggan det är på förslag att dubbla medborgarskap ska inte finns
Det är ingen mänsklig rättighet att få bo i Sverige.
Du måste förtjäna det.
Ditt öde var att födas i ett annat land.
Finns inget orättvist med det.
Detta förslag kan vara bra eftersom det uppmuntrar människor att lära sig svenska och integrera sig i samhället. Men jag förstår inte hur regeringen tänker när de samtidigt ställer höga krav för att bli svensk medborgare.
Jag studerar på grundläggande nivå och jag studerar på plats, inte på distans, eftersom jag vill utveckla mitt svenska språk. Nu har regeringen bestämt att vuxenutbildningen ska läggas ner. Jag förstår inte hur de tänker. Om skolorna stängs och vi elever måste studera på distans, hur ska vi då utveckla språket?
Vi kämpar från morgon till kväll för att lära oss svenska och för att integrera oss i samhället på rätt sätt. Vuxenutbildningen är en viktig del av den möjligheten.
Bra och viktig uppdatering. Komma försent bättre än inte komma alls. Visa respekt till Sverige, följa regler och lagar som finns i Sverige är inte mycket begärt.
Några beter sig elak, och skadar och förstör Sverige med flit. Möter Sveriges vänlighet otacksamt.