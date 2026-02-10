Svårare att bli medborgare

Regeringen vill göra det svårare

att bli svensk medborgare.

Det säger Johan Forssell

som är minister i regeringen.

De har gjort ett nytt förslag.

För att bli svensk medborgare

måste du ha varit i landet i åtta år.

Tidigare räckte fem år.

Du måste tjäna minst

20 tusen kronor i månaden.

Du ska kunna det svenska språket

och ha kunskaper om samhället.

Det kommer att finnas prov

för att testa det.

En annan viktig sak

är att du måste ha levt

hederligt, säger regeringen.

Det betyder att du inte

får ha blivit dömd för brott

eller ha stora skulder med pengar.

Det spelar ingen roll om det

hänt i Sverige

eller i något annat land.

Sveriges regering är partierna

• Moderaterna

• Kristdemokraterna

• Liberalerna.

De samarbetar med

Sverigedemokraterna.

Den nya lagen om medborgarskap

ska börja gälla den 6 juni i år.

Det är Sveriges nationaldag.

Ett medborgarskap

säger att du hör till ett land.

Det är ditt land.

Du får bo där

och du får skydd där.

8 SIDOR