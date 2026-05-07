Ungefär 15 personer sitter i en stor sal. De sitter vid varsin bänk och skriver prov.

Personer som skriver ett prov. Foto: Janerik Henriksson/TT

Bara tusen får göra prov

Den 6 juni blir det
hårdare lagar i Sverige.
Då blir det svårare
att bli svensk medborgare.

Ett nytt krav är att många
invandrare måste göra
ett prov och svara på
frågor om Sverige.

Det är flera tusen invandrare
som väntar på svar om att bli
medborgare i Sverige.

Men bara tusen av dem
ska få göra det första provet
som är den 15 augusti.
Myndigheterna hinner inte fler.

Det är inte klart
när alla andra ska få
chans att göra provet.

Senare måste alla
som vill bli medborgare
också göra ett prov i svenska.
Men det kommer först
den 1 oktober år 2027.

Det finns andra länder
som har prov på
kunskaper och språk
för att bli medborgare.

Proven kan vara
muntliga eller skriftliga.
Det finns också länder
som inte har prov alls.

8 SIDOR/TT

Svårare att bli medborgare

7 maj 2026

Vad tycker du om nyheten?
12 kommentarer
  1. leah skriver:
    7 maj, 2026 kl. 09:53

    det är inte rätt

  2. Anonym skriver:
    7 maj, 2026 kl. 09:57

    Det är så rätt

  3. Maja skriver:
    7 maj, 2026 kl. 10:02

    Jag tycker det är bra och inte bra. Framförallt är det viktigt att de invandrare ska ha lite kunskap och det svenska språket och om Sverige.
    Men alla har rätt att bli svensk medborgare och varför är det så hård lag?

  4. prusiluskan skriver:
    7 maj, 2026 kl. 10:03

    det är rätt. många har bott i Sverige i åratal utan att ha lärt sig svenska. det är viktigt att kunna det.

  5. onanana skriver:
    7 maj, 2026 kl. 11:29

    jag tycker att minst ska 2000 ta test

  6. Aghust skriver:
    7 maj, 2026 kl. 11:53

    Hej 8 sidor är detta sant och i sånna fall kommer jag behöva göra det?😀

    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      7 maj, 2026 kl. 12:06

      Hej Aghust,

      ja det är sant.
      Vi vet inte om du måste göra provet.
      Men det gäller alla som har sökt
      eller som ska söka om att få bli svensk medborgare.
      Det gäller de som är mellan 16 och 66 år.
      Du kan också visa vad du kan
      genom till exempel

      • betyg från svensk grundskola
      eller gymnasium, studier på komvux
      folkhögskola eller om du har godkänt betyg
      i svenska för invandrare, SFI kurs D

      • Om du saknar bevis på dina kunskaper
      ska du få göra ett prov i stället.

      Du kan läsa mer om de nya reglerna
      Migrationsverkets sajt

      /Hälsningar 8 Sidor

  7. Dave skriver:
    7 maj, 2026 kl. 13:00

    Äntligen, vad roligt!

  8. mh skriver:
    7 maj, 2026 kl. 14:26

    måste vi i vänersborg göra det😔

  9. Tom skriver:
    7 maj, 2026 kl. 17:40

    Bakgrund kontroll också

  10. AB skriver:
    7 maj, 2026 kl. 19:45

    Det är bra att vi som invandrare lära oss om Sverige, men det räcker inte. Det viktigaste är vad man faktiskt tycker och tror på. Man kan få alla rätt på ett prov, men om man inte tror på demokrati och mänskliga rättigheter på riktigt – vad är då provet bra för?

  11. Mili skriver:
    7 maj, 2026 kl. 21:01

    Vad handlar om provet 😅😅😅😅

