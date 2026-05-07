Bara tusen får göra prov

Den 6 juni blir det

hårdare lagar i Sverige.

Då blir det svårare

att bli svensk medborgare.

Ett nytt krav är att många

invandrare måste göra

ett prov och svara på

frågor om Sverige.

Det är flera tusen invandrare

som väntar på svar om att bli

medborgare i Sverige.

Men bara tusen av dem

ska få göra det första provet

som är den 15 augusti.

Myndigheterna hinner inte fler.

Det är inte klart

när alla andra ska få

chans att göra provet.

Senare måste alla

som vill bli medborgare

också göra ett prov i svenska.

Men det kommer först

den 1 oktober år 2027.

Det finns andra länder

som har prov på

kunskaper och språk

för att bli medborgare.

Proven kan vara

muntliga eller skriftliga.

Det finns också länder

som inte har prov alls.

8 SIDOR/TT

Svårare att bli medborgare