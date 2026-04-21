Alla Väljare
En person som röstar bakom en skärm. Foto: Janerik Henriksson/TT
Oro för falsk information
I höst är det val i Sverige.
Det är viktigt att få
information om partierna
för att veta hur du ska rösta.
Tidningar, radio och tv
är fortfarande
de viktigaste sätten
att få koll på politik.
Det visar undersökningen
Svenskarna och internet
från gruppen Internetstiftelsen.
Men många som ska rösta
för första gången
får mycket information
från appar som Tiktok.
Många unga lyssnar
också på poddar
för att få information.
Före valet brukar politikerna
vara med i debatter i tv.
Många säger att de
ska titta på debatterna.
De tror att debatterna
kommer att hjälpa dem
att veta hur de ska rösta.
En del säger att de
får information genom
att chatta med smarta program
i datorer, AI.
De chattar till exempel
i programmet Chat GPT.
Men många är oroliga
för att få falsk information
i svaren från AI.
MARIE HILLBLOM/8 SIDOR
21 april 2026