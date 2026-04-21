Oro för falsk information

I höst är det val i Sverige.

Det är viktigt att få

information om partierna

för att veta hur du ska rösta.

Tidningar, radio och tv

är fortfarande

de viktigaste sätten

att få koll på politik.

Det visar undersökningen

Svenskarna och internet

från gruppen Internetstiftelsen.

Men många som ska rösta

för första gången

får mycket information

från appar som Tiktok.

Många unga lyssnar

också på poddar

för att få information.

Före valet brukar politikerna

vara med i debatter i tv.

Många säger att de

ska titta på debatterna.

De tror att debatterna

kommer att hjälpa dem

att veta hur de ska rösta.

En del säger att de

får information genom

att chatta med smarta program

i datorer, AI.

De chattar till exempel

i programmet Chat GPT.

Men många är oroliga

för att få falsk information

i svaren från AI.

Alla texter på 8 Sidor

är skrivna av journalister.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR