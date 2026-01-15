Alla Väljare
Ditt pass visar i vilket land du är medborgare. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Parti håller med regeringen
I dag går det inte
att ta bort någons
svenska medborgarskap.
Men regeringen vill ändra det.
De vill kunna ta medborgarskapet
från människor som har fuskat
eller hotat för att bli
medborgare i Sverige.
De vill också att myndigheterna
ska kunna ta bort det
från människor som är ledare
för gäng med brottslingar.
Det handlar om personer
som har dubbla medborgarskap.
Ett i Sverige
och ett i något annat land.
Regeringen är partierna
Moderaterna,
Kristdemokraterna
och Liberalerna.
De har gjort förslaget
ihop med Sverigedemokraterna.
Nu säger partiet
Socialdemokraterna att de
också håller med om förslaget.
Socialdemokraterna
är Sveriges största parti.
Förslaget kan bli verklighet
den 1 januari 2027.
Ett medborgarskap
säger att du hör till ett land.
Det är ditt land.
Du får bo där
och du får skydd där.
8 SIDOR/TT
15 januari 2026