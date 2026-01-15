Parti håller med regeringen

I dag går det inte

att ta bort någons

svenska medborgarskap.

Men regeringen vill ändra det.

De vill kunna ta medborgarskapet

från människor som har fuskat

eller hotat för att bli

medborgare i Sverige.

De vill också att myndigheterna

ska kunna ta bort det

från människor som är ledare

för gäng med brottslingar.

Det handlar om personer

som har dubbla medborgarskap.

Ett i Sverige

och ett i något annat land.

Regeringen är partierna

Moderaterna,

Kristdemokraterna

och Liberalerna.

De har gjort förslaget

ihop med Sverigedemokraterna.

Nu säger partiet

Socialdemokraterna att de

också håller med om förslaget.

Socialdemokraterna

är Sveriges största parti.

Förslaget kan bli verklighet

den 1 januari 2027.

Ett medborgarskap

säger att du hör till ett land.

Det är ditt land.

Du får bo där

och du får skydd där.

