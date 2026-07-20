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Ett särskilt rum för barn i fängelset i Kumla. Foto: Pontus Lundahl/TT
Första barnen i fängelset
Den 1 juli började
en ny lag att gälla.
Barn mellan 15 och 17 år
som gör allvarliga brott
ska bli inlåsta i fängelse.
Tidigare har de oftast blivit
inlåsta i särskilda hem.
Fängelset i Kumla är ett
av åtta fängelser i Sverige
som har ordnat platser för barn.
Det finns 32 rum för barn
i fängelset i Kumla.
Barn ska bo ensamma
i ett rum.
Nu har de första barnen
flyttat in.
Det är barn
som redan före den nya lagen
satt i fängelse.
Men då satt de
i samma fängelse som vuxna.
Chefen för fängelset i Kumla
tror att alla platser för barn
kommer att vara fulla
om ett par år.
8 SIDOR/TT
20 juli 2026
Varför ser Sveriges fängelse rummen så fina jämtfört med många andra länder då det är mer smutsigare, trasigare, fulare, mindre grejer och fler som bor i samma rum?
Svenska fängelser är som hotell.,så borde det inte vara .sen så tycker jag att det är bra att dessa brottslingar äntligen får sitta i fängelse. Tack regeringen .dom måste få sitt straff ,och jag tycker inte synd om dom.
Bra det är där dom skall vara.
Sätt föräldrarna i samma fängelse ,dom har misslyckats med uppfostran totalt.
gör man brott då är man inte längre barn .
mina förövare ska också sitta i fängelse .dom är 15 år ,dom 2 rånade mig när jag var på väg till tandläkare en morgon förra året jag gick genom en park .den ena slog mig så jag ramlade och gjorde mig illa.jag är 66 år och trodde aldrig att sånt skulle hända mig.
Gå och anmäla det! Du måste göra det!