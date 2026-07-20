Första barnen i fängelset

Den 1 juli började

en ny lag att gälla.

Barn mellan 15 och 17 år

som gör allvarliga brott

ska bli inlåsta i fängelse.

Tidigare har de oftast blivit

inlåsta i särskilda hem.

Fängelset i Kumla är ett

av åtta fängelser i Sverige

som har ordnat platser för barn.

Det finns 32 rum för barn

i fängelset i Kumla.

Barn ska bo ensamma

i ett rum.

Nu har de första barnen

flyttat in.

Det är barn

som redan före den nya lagen

satt i fängelse.

Men då satt de

i samma fängelse som vuxna.

Chefen för fängelset i Kumla

tror att alla platser för barn

kommer att vara fulla

om ett par år.

8 SIDOR/TT