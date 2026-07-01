Nu blir det billigare

att resa med buss,

tunnelbana, spårvagn

och pendeltåg.

Alla regioner i Sverige

sänker priset på biljetter

inom regionen.

Det är partierna i regeringen

och Sverigedemokraterna

som har bestämt att det

ska bli billigare.

Det ska vara billigare

fram till sista december i år.

Partierna säger att det är

för att det blivit dyrare

att resa den senaste tiden

på grund av kriget

mellan USA och Iran.

Folk som är kritiska

säger att partierna sänker priset

för att det snart är val i Sverige.

Det kan vara ett sätt att få

fler att rösta på partierna.

Nu blir det också

billigare att tanka bilen.

Skatten sänks på bensin och diesel.

Det blir tre kronor billigare per liter.

Så ska det vara fram till

den 30 september.

Sedan i maj har en annan skatt

på bensin och diesel

också varit lägre i Sverige.

Skatten kallas energiskatt.

Den har gjort bensin

1 krona billigare

och diesel 40 öre billigare.

Nu är Sverige

ett av länderna i EU

med lägst priser på

bensin och diesel.

8 SIDOR/TT