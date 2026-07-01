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Nu blir det billigare att tanka och att resa med buss. Foton: Jessica Gow/TT och Erik Simander/TT
Billigare att resa
Nu blir det billigare
att resa med buss,
tunnelbana, spårvagn
och pendeltåg.
Alla regioner i Sverige
sänker priset på biljetter
inom regionen.
Det är partierna i regeringen
och Sverigedemokraterna
som har bestämt att det
ska bli billigare.
Det ska vara billigare
fram till sista december i år.
Partierna säger att det är
för att det blivit dyrare
att resa den senaste tiden
på grund av kriget
mellan USA och Iran.
Folk som är kritiska
säger att partierna sänker priset
för att det snart är val i Sverige.
Det kan vara ett sätt att få
fler att rösta på partierna.
Nu blir det också
billigare att tanka bilen.
Skatten sänks på bensin och diesel.
Det blir tre kronor billigare per liter.
Så ska det vara fram till
den 30 september.
Sedan i maj har en annan skatt
på bensin och diesel
också varit lägre i Sverige.
Skatten kallas energiskatt.
Den har gjort bensin
1 krona billigare
och diesel 40 öre billigare.
Nu är Sverige
ett av länderna i EU
med lägst priser på
bensin och diesel.
8 SIDOR/TT
1 juli 2026
🙂🧡
Det är bra att det blir billigare att resa och tanka, eftersom många har det tufft ekonomiskt. Men samtidigt är billigare bensin och diesel inte så bra för klimatet. Om det här görs för att få fler röster inför valet kanske det inte fungerar, eftersom många också tycker att klimatfrågan är viktig.