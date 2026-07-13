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Personer på Arbetsförmedlingen. Foto: Bertil Ericson/TT
Ny lag för myndigheter
Nu kommer en ny lag
för sex olika myndigheter.
Lagen handlar om personer
som inte har tillstånd att vara i Sverige.
Om de som jobbar på myndigheterna
misstänker att de
känner till en sådan person
måste de berätta om det för
poliserna och för Migrationsverket.
Det gäller för folk
som jobbar på myndigheterna:
• Arbetsförmedlingen
• Försäkringskassan
• Kriminalvården
• Kronofogden
• Pensionsmyndigheten
• Skatteverket
Den nya lagen
har fått mycket kritik.
Grupper för mänskliga rättigheter
säger att lagen är ett hot
mot människors rättigheter.
Andra säger att lagen
gör att folk kommer
att lita mindre på myndigheter.
Flera fackförbund för folk
som jobbar på myndigheterna
är också kritiska.
Förslaget om den nya lagen
kom från partierna i regeringen
och partiet Sverigedemokraterna.
Partierna i regeringen
är Moderaterna,
Kristdemokraterna
och Liberalerna.
8 SIDOR/TT
13 juli 2026
har man ingen tillstånd så ska man inte vara här.
Jag tror att de är bra lagar. De bidrar till Sveriges trygghet.
Mycket bra lagstiftning
Ta bort alla lagar i Sverige. Sverige skulle fungera bättre utan några lagar alls.
Har man inget tillstånd att vara här så skicka hem dom
Sverige måste ha lagar, annars blir det katastrof. du har väl lagar hemma också eller?hoppas det blir flera lagar så vi får pli på samhället.
jag vill känna mig trygg, och jag tycker att lagar ska finnas, punkt slut diskuterat.
Mycket bra, fortsätt så, må Gud ge dig framgång
jag håller INTE med Nick.
Moderaterna har blivit det nya SD partiet. Uppgörelsen mellan M och SD om att SD ska få vara med i nästa regering var den slutgiltiga punkten för att göra om M till ett SD parti. Angiverilagen får betraktas som SD politik. Priset för M när de sa att SD skulle få vara med i nästa regering var att de tappade 3% i opinionen, då SD är kontroversiella.
Jag trodde den lagen redan fanns. Om har tillräckligt med skäl få bo i Sverige, så borde man inte behöva gömma sig. Det är lätt att döma människor man inte känner, speciellt när man aldrig varit i deras situation.
Först och främst Regeringen ska inte bli uppköpta och inblandade i kriminella kretsar, som var inblandad Svensk kung och alla andra högst uppsatta. Andra sak när det gäller gratis arbetskraft, människor som för ekonomisk bidrag? Det är Regeringens fel att dom har inte plan B för sådana som mig som har förlorat jobbet på grund av mina sjukdomar.
Finns det någon Parti som bryr sig om deras sjuka personer som går utan jobbet? Eftersom det är Ålders Diskriminering, jag vill mer än gärna jobba och ha vanligt jobb & socialt Liv istället för att sitta hemma.
Nick – Utan lagar blir det ingen ordning. Dock finns det både bra och dåliga lagar.
Så jag hoppas du menade ”Sverige borde ta bort dåliga lagar”.
Orolig Pappa – Om de vägrar anlita dig pga din sjukdom och ålder, kan vara värt att göra en DO (Diskriminering ombudsmannen) anmälan.
utan lagar det är att åka båt utan kapten
det var bra ord utan kapten går båten på grund ,eller driver på havet utan mål.
” min hopning är att det artikale har kunnat sprides i era sidor .om detta fördomsfulla uppfattningar om de peronal som vill kvarstå pågåing på deras jobb. De skapar vars syfter att mans ekonomiskoch intelle aktuella förstörelse .
Det bryer inte er alls .
har man ingen tillstånd i Sverige så måste man lämna landet.man ska inte jobba svart.😨
En angiverilag. Luktar 30-talets Nazityskland. Detta hör inte hemma i Sverige eller i nutiden.
håller inte med Elisabeth.
Lagar är till för att följas. Vill man bo I Sverige så får man gå den rätta vägen. Annars luktar det konstigt.
Hur vet vi vilket bakgrund dessa har??bra med lagar tycker jag.
Invandring är inte problemet; det är några parasitiska kommuner, eller kanske rekryteringen av de där unga brottslingarna och sändningen av dem till Ukraina. Europa har brist på soldater.