Ny lag för myndigheter

Nu kommer en ny lag

för sex olika myndigheter.

Lagen handlar om personer

som inte har tillstånd att vara i Sverige.

Om de som jobbar på myndigheterna

misstänker att de

känner till en sådan person

måste de berätta om det för

poliserna och för Migrationsverket.

Det gäller för folk

som jobbar på myndigheterna:

• Arbetsförmedlingen

• Försäkringskassan

• Kriminalvården

• Kronofogden

• Pensionsmyndigheten

• Skatteverket

Den nya lagen

har fått mycket kritik.

Grupper för mänskliga rättigheter

säger att lagen är ett hot

mot människors rättigheter.

Andra säger att lagen

gör att folk kommer

att lita mindre på myndigheter.

Flera fackförbund för folk

som jobbar på myndigheterna

är också kritiska.

Förslaget om den nya lagen

kom från partierna i regeringen

och partiet Sverigedemokraterna.

Partierna i regeringen

är Moderaterna,

Kristdemokraterna

och Liberalerna.

8 SIDOR/TT