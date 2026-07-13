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Några personer sitter vid skärmar i ett rum.

Personer på Arbetsförmedlingen. Foto: Bertil Ericson/TT

Ny lag för myndigheter

Nu kommer en ny lag
för sex olika myndigheter.
Lagen handlar om personer
som inte har tillstånd att vara i Sverige.

Om de som jobbar på myndigheterna
misstänker att de
känner till en sådan person
måste de berätta om det för
poliserna och för Migrationsverket.

Det gäller för folk
som jobbar på myndigheterna:

• Arbetsförmedlingen
• Försäkringskassan
• Kriminalvården
• Kronofogden
• Pensionsmyndigheten
• Skatteverket

Den nya lagen
har fått mycket kritik.
Grupper för mänskliga rättigheter
säger att lagen är ett hot
mot människors rättigheter.

Andra säger att lagen
gör att folk kommer
att lita mindre på myndigheter.

Flera fackförbund för folk
som jobbar på myndigheterna
är också kritiska.

Förslaget om den nya lagen
kom från partierna i regeringen
och partiet Sverigedemokraterna.
Partierna i regeringen
är Moderaterna,
Kristdemokraterna
och Liberalerna.

8 SIDOR/TT

13 juli 2026

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24 kommentarer
  1. Ali Baba skriver:
    13 juli, 2026 kl. 10:13

    har man ingen tillstånd så ska man inte vara här.

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  2. Maher skriver:
    13 juli, 2026 kl. 10:46

    Jag tror att de är bra lagar. De bidrar till Sveriges trygghet.

    Svara
  3. Micke skriver:
    13 juli, 2026 kl. 11:45

    Mycket bra lagstiftning

    Svara
  4. Nick skriver:
    13 juli, 2026 kl. 12:22

    Ta bort alla lagar i Sverige. Sverige skulle fungera bättre utan några lagar alls.

    Svara
  5. Anette skriver:
    13 juli, 2026 kl. 12:48

    Har man inget tillstånd att vara här så skicka hem dom

    Svara
  6. Ali Baba skriver:
    13 juli, 2026 kl. 12:49

    Sverige måste ha lagar, annars blir det katastrof. du har väl lagar hemma också eller?hoppas det blir flera lagar så vi får pli på samhället.

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  7. Ali Baba skriver:
    13 juli, 2026 kl. 12:52

    jag vill känna mig trygg, och jag tycker att lagar ska finnas, punkt slut diskuterat.

    Svara
  8. Sykes-Picot skriver:
    13 juli, 2026 kl. 12:56

    Mycket bra, fortsätt så, må Gud ge dig framgång

    Svara
  9. . skriver:
    13 juli, 2026 kl. 13:00

    jag håller INTE med Nick.

    Svara
  10. Regn skriver:
    13 juli, 2026 kl. 13:12

    Moderaterna har blivit det nya SD partiet. Uppgörelsen mellan M och SD om att SD ska få vara med i nästa regering var den slutgiltiga punkten för att göra om M till ett SD parti. Angiverilagen får betraktas som SD politik. Priset för M när de sa att SD skulle få vara med i nästa regering var att de tappade 3% i opinionen, då SD är kontroversiella.

    Svara
  11. Love skriver:
    13 juli, 2026 kl. 13:19

    Jag trodde den lagen redan fanns. Om har tillräckligt med skäl få bo i Sverige, så borde man inte behöva gömma sig. Det är lätt att döma människor man inte känner, speciellt när man aldrig varit i deras situation.

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  12. Orolig pappa skriver:
    13 juli, 2026 kl. 13:20

    Först och främst Regeringen ska inte bli uppköpta och inblandade i kriminella kretsar, som var inblandad Svensk kung och alla andra högst uppsatta. Andra sak när det gäller gratis arbetskraft, människor som för ekonomisk bidrag? Det är Regeringens fel att dom har inte plan B för sådana som mig som har förlorat jobbet på grund av mina sjukdomar.

    Svara
  13. Orolig Pappa skriver:
    13 juli, 2026 kl. 13:20

    Finns det någon Parti som bryr sig om deras sjuka personer som går utan jobbet? Eftersom det är Ålders Diskriminering, jag vill mer än gärna jobba och ha vanligt jobb & socialt Liv istället för att sitta hemma.

    Svara
  14. Love skriver:
    13 juli, 2026 kl. 13:23

    Nick – Utan lagar blir det ingen ordning. Dock finns det både bra och dåliga lagar.
    Så jag hoppas du menade ”Sverige borde ta bort dåliga lagar”.

    Svara
  15. Snö skriver:
    13 juli, 2026 kl. 13:30

    Orolig Pappa – Om de vägrar anlita dig pga din sjukdom och ålder, kan vara värt att göra en DO (Diskriminering ombudsmannen) anmälan.

    Svara
  16. . skriver:
    13 juli, 2026 kl. 13:40

    utan lagar det är att åka båt utan kapten

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  17. parvaneh skriver:
    13 juli, 2026 kl. 13:53

    det var bra ord utan kapten går båten på grund ,eller driver på havet utan mål.

    Svara
  18. Rateba skriver:
    13 juli, 2026 kl. 13:55

    ” min hopning är att det artikale har kunnat sprides i era sidor .om detta fördomsfulla uppfattningar om de peronal som vill kvarstå pågåing på deras jobb. De skapar vars syfter att mans ekonomiskoch intelle aktuella förstörelse .
    Det bryer inte er alls .

    Svara
  19. Bertil skriver:
    13 juli, 2026 kl. 14:02

    har man ingen tillstånd i Sverige så måste man lämna landet.man ska inte jobba svart.😨

    Svara
  20. Elisabeth R skriver:
    13 juli, 2026 kl. 14:04

    En angiverilag. Luktar 30-talets Nazityskland. Detta hör inte hemma i Sverige eller i nutiden.

    Svara
  21. picolo skriver:
    13 juli, 2026 kl. 14:10

    håller inte med Elisabeth.

    Svara
  22. ... skriver:
    13 juli, 2026 kl. 14:34

    Lagar är till för att följas. Vill man bo I Sverige så får man gå den rätta vägen. Annars luktar det konstigt.

    Svara
  23. Rolf skriver:
    13 juli, 2026 kl. 15:04

    Hur vet vi vilket bakgrund dessa har??bra med lagar tycker jag.

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  24. Alien22 skriver:
    13 juli, 2026 kl. 15:21

    Invandring är inte problemet; det är några parasitiska kommuner, eller kanske rekryteringen av de där unga brottslingarna och sändningen av dem till Ukraina. Europa har brist på soldater.

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