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En ny lag ska stoppa gäng från att beställa brott på internet. Foto: Jessica Gow/TT

Lag ska stoppa gängen

Nu kommer en ny lag i Sverige.
Lagen ska stoppa gäng
från att beställa brott på internet.

I Sverige finns det
flera gäng med brottslingar.
De vill att folk spränger
och skjuter åt dem.

Gängen skriver på internet
på sajter som Tiktok,
Snapchat och Signal.

Där skriver gängen
vilka brott de vill att folk ska göra.
Och hur mycket pengar
folk ska få för att göra brotten.

Ofta är det unga människor
som sedan gör brotten.

Den nya lagen säger
att poliserna får säga
till sajterna att direkt ta bort
det som gängen skriver.

Om sajterna inte gör det
får de betala böter
på flera miljoner kronor.

8 SIDOR/TT

15 juli 2026

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1 kommentar
  1. orolig mamma skriver:
    15 juli, 2026 kl. 10:32

    jättebra lagar behövs ,jag är mycket trött på brottsligheten i Sverige. nu går det vara nog.

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