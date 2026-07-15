Lag ska stoppa gängen

Nu kommer en ny lag i Sverige.

Lagen ska stoppa gäng

från att beställa brott på internet.

I Sverige finns det

flera gäng med brottslingar.

De vill att folk spränger

och skjuter åt dem.

Gängen skriver på internet

på sajter som Tiktok,

Snapchat och Signal.

Där skriver gängen

vilka brott de vill att folk ska göra.

Och hur mycket pengar

folk ska få för att göra brotten.

Ofta är det unga människor

som sedan gör brotten.

Den nya lagen säger

att poliserna får säga

till sajterna att direkt ta bort

det som gängen skriver.

Om sajterna inte gör det

får de betala böter

på flera miljoner kronor.

8 SIDOR/TT