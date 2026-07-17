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Niclas Kvarnström. Foto: Magnus Lejhall/TT
Viktig person glömde bok
Niclas Kvarnström har
ett viktigt jobb åt regeringen.
Han jobbar med Sveriges säkerhet.
Nyligen hade gruppen Nato
ett möte i Turkiet.
Niclas Kvarnström var där.
Då glömde han en bok
som han skrivit saker i.
Det berättar tidningen
Dagens Nyheter.
Boken är fortfarande borta.
Det är inte känt vad som stod i boken.
Regeringen säger att det inte
var några hemliga saker.
Kvarnströms jobb heter
nationell säkerhetsrådgivare.
Statsminister Ulf Kristersson
bestämde att Sverige
ska ha en sådan.
Men det har gått dåligt
för folk på det jobbet.
Den första fick sluta eftersom
han hade glömt hemliga papper.
Den andra jobbade bara en dag.
Sedan blev det känt
att det fanns känsliga bilder
på honom i en app för dejtning.
Den tredje är Niclas Kvarnström.
Han började på jobbet för ett år sedan.
8 SIDOR
17 juli 2026
Dåligt dåligt dåligt!!!! såna ska inte ha jobb!
Ta det lugnt!
Alla glömmer väl ibland.
Han ångrade säkert jättemycket för det.
Varför har de inte pappret digitalt istället? Jag vet det finns risk för hackers, men jag har sett att det finns speciella mobiltelefoner i extrema situationer.