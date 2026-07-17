Viktig person glömde bok

Niclas Kvarnström har

ett viktigt jobb åt regeringen.

Han jobbar med Sveriges säkerhet.

Nyligen hade gruppen Nato

ett möte i Turkiet.

Niclas Kvarnström var där.

Då glömde han en bok

som han skrivit saker i.

Det berättar tidningen

Dagens Nyheter.

Boken är fortfarande borta.

Det är inte känt vad som stod i boken.

Regeringen säger att det inte

var några hemliga saker.

Kvarnströms jobb heter

nationell säkerhetsrådgivare.

Statsminister Ulf Kristersson

bestämde att Sverige

ska ha en sådan.

Men det har gått dåligt

för folk på det jobbet.

Den första fick sluta eftersom

han hade glömt hemliga papper.

Den andra jobbade bara en dag.

Sedan blev det känt

att det fanns känsliga bilder

på honom i en app för dejtning.

Den tredje är Niclas Kvarnström.

Han började på jobbet för ett år sedan.

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