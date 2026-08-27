Hon vill ordna fler jobb

Den 13 september

är det val i Sverige.

Centerpartiet är ett av partierna

som folk kan rösta på.

De vill ordna fler jobb i Sverige

genom att göra det billigare

för företagen att anställa personer.

De vill också se till

att Sverige minskar utsläppen

som gör att klimatet blir varmare.

Partiets ledare

Elisabeth Thand Ringqvist

hoppas att de får vara i en regering

efter valet tillsammans med:

• Socialdemokraterna

• Kristdemokraterna

• Miljöpartiet

Elisabeth Thand Ringqvist

förstår att det ser omöjligt ut i dag.

Partierna är inte överens

om många saker.

Kristdemokraterna vill inte

samarbeta med Centerpartiet.

Miljöpartiet vill inte samarbeta

med Kristdemokraterna.

Socialdemokraterna

vill ge mer pengar till den

som är utan jobb.

Centerpartiet vill ge mindre.

Socialdemokraterna vill

ha en skatt på bankernas vinster.

Det vill inte Centerpartiet.

Elisabeth Thand Ringqvist

tror att många ändå

vill ha en sådan regering.

– Men det kräver så klart

att Centerpartiet får

många röster, säger hon.

Hon hoppas att de

som tycker att klimatet är viktigt

och de som inte vill att partier

samarbetar med Sverigedemokraterna

ska rösta på Centerpartiet.

8 SIDOR/TT

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