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Hon sitter på en stol på en trottoar.

Centerpartiets ledare Elisabeth Thand Ringqvist. Foto: Claudio Bresciani/TT

Hon vill ordna fler jobb

Den 13 september
är det val i Sverige.

Centerpartiet är ett av partierna
som folk kan rösta på.

De vill ordna fler jobb i Sverige
genom att göra det billigare
för företagen att anställa personer.

De vill också se till
att Sverige minskar utsläppen
som gör att klimatet blir varmare.

Partiets ledare
Elisabeth Thand Ringqvist
hoppas att de får vara i en regering
efter valet tillsammans med:

• Socialdemokraterna
• Kristdemokraterna
• Miljöpartiet

Elisabeth Thand Ringqvist
förstår att det ser omöjligt ut i dag.
Partierna är inte överens
om många saker.

Kristdemokraterna vill inte
samarbeta med Centerpartiet.

Miljöpartiet vill inte samarbeta
med Kristdemokraterna.

Socialdemokraterna
vill ge mer pengar till den
som är utan jobb.
Centerpartiet vill ge mindre.

Socialdemokraterna vill
ha en skatt på bankernas vinster.
Det vill inte Centerpartiet.

Elisabeth Thand Ringqvist
tror att många ändå
vill ha en sådan regering.

– Men det kräver så klart
att Centerpartiet får
många röster, säger hon.

Hon hoppas att de
som tycker att klimatet är viktigt
och de som inte vill att partier
samarbetar med Sverigedemokraterna
ska rösta på Centerpartiet.

8 SIDOR/TT

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Elisabeth Thand Ringqvist

  • Elisabeth Thand Ringqvist är 54 år.
  • Hon kommer från Östersund.
  • Hon har jobbat med politik länge
    men kom in i riksdagen efter valet år 2022.
  • Elisabeth Thand Ringqvist
    blev Centerpartiets nya ledare år 2025.
Hon står och pratar på en träff med journalister. Hon har ljust långt hår och en rutig skjorta. Elisabeth Thand Ringqvist är ledare för Centerpartiet. Foto: Christine Olsson/TT

27 augusti 2026

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2 kommentarer
  1. v skriver:
    27 augusti, 2026 kl. 12:43

    hon bara fiskar rösterna

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  2. Hej skriver:
    27 augusti, 2026 kl. 17:59

    Billigare för företag = lägre löner

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