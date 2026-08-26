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Han står med kryckor framför en kvinna som tar emot hans kuvert med röster.

Leith al-Bayati på kryckor med bruten fot blev först med att rösta i Sverige. Foto: Johan Nilsson/TT

Nu får du rösta i valet

Den 13 september är det
val i Sverige.
Men redan i dag den 26 augusti
kan du rösta.

Det finns över 1 800 lokaler
i hela landet där du kan förtidsrösta.

I lokalen vid Centralstationen
i Malmö var det kö redan
klockan 07.00 i morse.

Leith al-Bayati
i Socialdemokraternas förbund
för ungdomar var först i Sverige
med att rösta.
Förbundet kallas SSU.

Efter honom röstade
personer från Moderaternas
förbund för ungdomar.
Förbundet kallas Muf.

Anna Nyqvist jobbar
på Valmyndigheten
som ordnar valet.

– Fler röstar i förväg
vid varje val.
Många tycker att det
är bra att kunna göra det,
säger hon.

8 SIDOR/TT

Ska du rösta i förväg?
Skriv gärna en kommentar.

Nu får du röstkortet

26 augusti 2026

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4 kommentarer
  1. Petri Tanner skriver:
    26 augusti, 2026 kl. 11:13

    Jag kanske ska rösta faktiskt nämligen idag faktiskt ,

    Svara
  2. Petri Tanner skriver:
    26 augusti, 2026 kl. 11:15

    Och tycker att nyheter är bra faktiskt,

    Svara
  3. Love skriver:
    26 augusti, 2026 kl. 14:10

    Teknisk så firar hela Sverige min födelsedag idag.
    Men de flesta är omedvetna om det.
    Jag kan förtidsrösta samma dag som jag fyller år.
    Skulle vara trevligt få födelsedagspresent samtidigt i vallokalen.

    Svara
  4. Hej skriver:
    26 augusti, 2026 kl. 14:14

    kim edvinsson – Jag är tacksam att du tar ditt körkort på allvar. Om alla förare tog ansvar som du, skulle vi ha mindre trafikolyckor.

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