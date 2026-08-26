Nu får du rösta i valet

Den 13 september är det

val i Sverige.

Men redan i dag den 26 augusti

kan du rösta.

Det finns över 1 800 lokaler

i hela landet där du kan förtidsrösta.

I lokalen vid Centralstationen

i Malmö var det kö redan

klockan 07.00 i morse.

Leith al-Bayati

i Socialdemokraternas förbund

för ungdomar var först i Sverige

med att rösta.

Förbundet kallas SSU.

Efter honom röstade

personer från Moderaternas

förbund för ungdomar.

Förbundet kallas Muf.

Anna Nyqvist jobbar

på Valmyndigheten

som ordnar valet.

– Fler röstar i förväg

vid varje val.

Många tycker att det

är bra att kunna göra det,

säger hon.

8 SIDOR/TT

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