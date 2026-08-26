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Leith al-Bayati på kryckor med bruten fot blev först med att rösta i Sverige. Foto: Johan Nilsson/TT
Nu får du rösta i valet
Den 13 september är det
val i Sverige.
Men redan i dag den 26 augusti
kan du rösta.
Det finns över 1 800 lokaler
i hela landet där du kan förtidsrösta.
I lokalen vid Centralstationen
i Malmö var det kö redan
klockan 07.00 i morse.
Leith al-Bayati
i Socialdemokraternas förbund
för ungdomar var först i Sverige
med att rösta.
Förbundet kallas SSU.
Efter honom röstade
personer från Moderaternas
förbund för ungdomar.
Förbundet kallas Muf.
Anna Nyqvist jobbar
på Valmyndigheten
som ordnar valet.
– Fler röstar i förväg
vid varje val.
Många tycker att det
är bra att kunna göra det,
säger hon.
8 SIDOR/TT
Ska du rösta i förväg?
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26 augusti 2026
Jag kanske ska rösta faktiskt nämligen idag faktiskt ,
Och tycker att nyheter är bra faktiskt,
Teknisk så firar hela Sverige min födelsedag idag.
Men de flesta är omedvetna om det.
Jag kan förtidsrösta samma dag som jag fyller år.
Skulle vara trevligt få födelsedagspresent samtidigt i vallokalen.
kim edvinsson – Jag är tacksam att du tar ditt körkort på allvar. Om alla förare tog ansvar som du, skulle vi ha mindre trafikolyckor.