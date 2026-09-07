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Gustav Gellerbrant är en viktig person i partiet Sverigedemokraterna. Foto: Caisa Rasmussen/TT
Han svarar på kritiken
Gustav Gellerbrant är en av
de viktigaste personerna för partiet
Sverigedemokraterna, SD.
Han jobbar för partiet
på regeringens kontor.
Gustav Gellerbrant
är sambo med kvinnan
som skrev bra saker
om Ryssland på internet.
Kvinnan jobbar också för SD.
Person i SD skrev bra om Ryssland
Nu svarar Gellerbrant på kritiken
mot sin sambo.
Kvinnan skrev sakerna för länge sedan.
En del av det hon skrev var på skämt.
Hon har också skrivit
dåliga saker om Ryssland.
Det säger Gustav Gellerbrant.
Ryssland är det största
hotet mot Sveriges säkerhet.
Det säger regeringen.
Därför är många kritiska mot
att kvinnan fått ett viktigt
jobb i Sveriges riksdag
och att hennes sambo
jobbat på regeringens kontor.
Nu ska Gellerbrant vara föräldraledig.
Kvinnan är ledig sedan tidigare.
SD ska undersöka hur partiet
jobbat med säkerheten.
Det är inte klart om Gellerbrant
och kvinnan kan jobba kvar.
8 SIDOR/TT
Hon skrev bra om Ryssland
En viktig person på
Sverigedemokraternas kontor
har skrivit bra saker
om Ryssland på internet.
Hon har också
- hyllat landets ledare Vladimir Putin
i ett inlägg på sajten Facebook från 2015
- följt med en politiker i Sverigedemokraterna
på en resa till Ryssland.
Ryssland ordnade resan för att få valen
i landet att verka mer demokratiska.
- varit med i en rysk teater i Stockholm.
Personer i teatern ska ha samarbetat
med Ryssland på olika sätt.
Tidningen Expo var först med
att berätta om kvinnan.
Sveriges riksdag i Stockholm.
Foto: TT
7 september 2026