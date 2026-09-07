Han svarar på kritiken

Gustav Gellerbrant är en av

de viktigaste personerna för partiet

Sverigedemokraterna, SD.

Han jobbar för partiet

på regeringens kontor.

Gustav Gellerbrant

är sambo med kvinnan

som skrev bra saker

om Ryssland på internet.

Kvinnan jobbar också för SD.

Person i SD skrev bra om Ryssland

Nu svarar Gellerbrant på kritiken

mot sin sambo.

Kvinnan skrev sakerna för länge sedan.

En del av det hon skrev var på skämt.

Hon har också skrivit

dåliga saker om Ryssland.

Det säger Gustav Gellerbrant.

Ryssland är det största

hotet mot Sveriges säkerhet.

Det säger regeringen.

Därför är många kritiska mot

att kvinnan fått ett viktigt

jobb i Sveriges riksdag

och att hennes sambo

jobbat på regeringens kontor.

Nu ska Gellerbrant vara föräldraledig.

Kvinnan är ledig sedan tidigare.

SD ska undersöka hur partiet

jobbat med säkerheten.

Det är inte klart om Gellerbrant

och kvinnan kan jobba kvar.

8 SIDOR/TT