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En person som jobbar för Jimmie Åkessons parti Sverigedemokraterna har hyllat Ryssland. Foton: TT
Person i SD skrev bra om Ryssland
Ryssland är det
största hotet
mot Sveriges säkerhet.
Det säger Sveriges regering.
Samtidigt har en
viktig person på partiet
Sverigedemokraternas kontor
skrivit bra saker på internet
om Ryssland.
Hon har bland annat hyllat
landets ledare Vladimir Putin.
Det avslöjar tidningen Expo.
Personen är en kvinna.
Hon jobbar för Sverigedemokraterna
i en grupp i riksdagen.
Gruppen kontrollerar
att politikerna
följer Sveriges lagar.
Hon följde med
en av Sverigedemokraternas
politiker på en resa till
Ryssland år 2017.
Ryska ledare ordnade resan.
Ledarna ville att resan
skulle få andra länder
att säga att Rysslands val
är demokratiska.
Rysslands val är inte demokratiska.
Det säger experter.
Kvinnan lever också tillsammans
med en av de viktigaste
personerna på
Sverigedemokraternas kontor.
Han jobbar på regeringens kontor.
Det Expo har avslöjat är allvarligt.
Det säger Sveriges statsminister
Ulf Kristersson.
Folk som skriver bra saker om
Ryssland kan inte jobba
för Sveriges riksdag,
säger han.
Sverigedemokraterna
kände inte till det Expo
avslöjat om kvinnan.
Men ledaren Jimmie Åkesson
säger att det är allvarligt
om det stämmer.
Kvinnan jobbar inte just nu.
Partiet ska undersöka
vad som hänt.
8 SIDOR
4 september 2026
Jag tycker att hon får inte vara med i partiet.😤😤😤😤😤😤
Brottsligheten har minskat. Skatterna har sänkts. Bensinpriserna har sjunkit. Busspriserna har sjunkit.
Heja Tidö! Heja SD!
Awwwww😤
Va!😳Vänta nu🤔 Vadå SD jobbar med Ryssland Ursäkta mig men jag tycker är lite konstig först säger SD att ordning och reda👮 och sen efter det säger SD jobba med Ryssland👨✈️ Alltså jag förstår inte på svenska politiker håller på med Varför ska de hålla på alltså svenska politiker🙄
Svenska Demokraterna har nära band till Ryssland. Ryska FSB har nära kontakter med olika högerpartier. Ryssland har alltid lockat högernationalistiska partier för att organisera alla möjliga typer av sabotage.
Sverigedemokraterna är inte lämpliga att komma fram o styra Sverige
De är farliga.
Rösta inte på dom