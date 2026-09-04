Person i SD skrev bra om Ryssland

Ryssland är det

största hotet

mot Sveriges säkerhet.

Det säger Sveriges regering.

Samtidigt har en

viktig person på partiet

Sverigedemokraternas kontor

skrivit bra saker på internet

om Ryssland.

Hon har bland annat hyllat

landets ledare Vladimir Putin.

Det avslöjar tidningen Expo.

Personen är en kvinna.

Hon jobbar för Sverigedemokraterna

i en grupp i riksdagen.

Gruppen kontrollerar

att politikerna

följer Sveriges lagar.

Hon följde med

en av Sverigedemokraternas

politiker på en resa till

Ryssland år 2017.

Ryska ledare ordnade resan.

Ledarna ville att resan

skulle få andra länder

att säga att Rysslands val

är demokratiska.

Rysslands val är inte demokratiska.

Det säger experter.

Kvinnan lever också tillsammans

med en av de viktigaste

personerna på

Sverigedemokraternas kontor.

Han jobbar på regeringens kontor.

Det Expo har avslöjat är allvarligt.

Det säger Sveriges statsminister

Ulf Kristersson.

Folk som skriver bra saker om

Ryssland kan inte jobba

för Sveriges riksdag,

säger han.

Sverigedemokraterna

kände inte till det Expo

avslöjat om kvinnan.

Men ledaren Jimmie Åkesson

säger att det är allvarligt

om det stämmer.

Kvinnan jobbar inte just nu.

Partiet ska undersöka

vad som hänt.

8 SIDOR