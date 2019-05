Dags för John Lundvik

På torsdagskvällen är

det semifinal i Eurovision

Song Contest.

John Lundvik är med

och tävlar för Sverige.

Han ska sjunga låten

Too late for love

tillsammans med kören

The Mamas.

Många tror att John

Lundvik ska gå till finalen på lördag.

Men han tävlar mot

flera andra favoriter.

Det kan bli spännande.

Tävlingen börjar klockan 21.00

och sänds i Sveriges Television

och Sveriges Radio.

Samtidigt har det blivit klart

att USA ska få en egen

tävling som liknar Eurovision.

Den kan börja år 2021.

8 SIDOR/TT