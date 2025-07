Han vill stoppa viktiga vaccin

Varje år får 60 miljoner barn

i världen vaccin

av organisationen Gavi.

En stor del av Gavis pengar

kommer från USA.

Men nu ska USA sluta ge

pengar till Gavi.

Det säger USAs minister för hälsa

Robert F Kennedy.

Gavi samarbetar med

Världens organisation för hälsa, WHO.

Robert F Kennedy gillar inte WHO.

Han säger att WHO inte lyssnade

på folk som hade frågor om vaccin

under tiden med viruset corona.

Han är också kritisk till

vaccin som WHO

säger är säkra,

till exempel mot

stelkramp och kikhosta.

Det är inte säkert

att det blir som

Robert F Kennedy vill.

Politiker i USAs riksdag

ska rösta om det först.

Organisationer varnar för att barn

kommer dö om de inte får vaccinen.

En av USAs rikaste män, Bill Gates,

är också kritisk

till att stoppa vaccinen.

Han säger att han ska försöka

få USA att ändra sig.

