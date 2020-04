Filmfestival på nätet

Det blev ingen filmfestival

i Cannes i år.

Och det är osäkert om det

blir någon i Venedig i höst.



Viruset corona har gjort

att många festivaler

måste ställa in.



Nu har 20 filmfestivaler

i hela världen gått ihop.

De har skapat en ny festival

på internet.



Under tio dagar kan alla

se filmerna gratis

på sajten Youtube.

Men vilka filmer det blir

är inte bestämt ännu.



Festivalen börjar

den 29 maj och heter

We are one:

A global film festival.