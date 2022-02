Fjärde tävlingen i Mello

Det har blivit dags

för den fjärde tävlingen

i Melodifestivalen.

Det är den sista deltävlingen.

Efter det är det bara

semifinal och final kvar.

En av artisterna

i den fjärde tävlingen

är gruppen Lillasyster.

De spelar hårdrock.

Det är andra året i rad

som Lillasyster är med

i Melodifestivalen.

I år gör de en låt som heter

Till our days are over.

Martin Westerstrand

är sångare i Lillasyster.

Han tycker att Melodifestivalen behövs nu

när det har blivit krig i Ukraina.

– Då blir det extra viktigt

att sprida värme och glädje,

säger Martin Westerstrand.

