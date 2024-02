Danny tävlar i Mello

Den 24 februari är det

fjärde tävlingen i Melodifestivalen, Mello.

Här är artisterna som tävlar:

1. Albin Tingwall med låten

Done getting over you.

2. Lia Larsson med låten 30 km/h.

3. Dotter med låten

It’s not easy to write a love song.

4. Scarlet med låten Circus X.

5. Lasse Stefanz med låten

En sång om sommaren.

6. Danny Saucedo med låten

Happy that you found me.