De tävlar i helgens Mello

Artister som tävlar

i den femte tävlingen:

1. Marcus & Martinus med låten Unforgettable

2. Chelsea Muco med låten Controlla

3. Jay Smith med låten Back to my roots

4. Elecktra med låten Banne maj

5. Annika Wickihalder med låten Light

6. Medina med låten Que sera

Artister i semifinalen:

Klaudy med låten För dig

Gunilla Persson med låten I won’t shake (La la Gunilla)

Dear Sara med låten The silence after you

Fröken Snusk med låten Unga och fria

Elisa Lindström med låten Forever yours

Adam Woods med låten Supernatural

Albin Tingvall med låten Done Getting Over You

Scarlet med låten Cirkus X



Trean och fyran från veckans

tävling tävlar också.