Experter och organisationer säger

att Israel inte släpper in

tillräckligt med mat i Gaza.

Barn och vuxna dör av svält.

Därför vill Sveriges regering

att EU pausar handeln med Israel.

Det är ett sätt att försöka få

Israel att släppa in mer mat

i Gaza.

Partiet Kristdemokraterna

är med i regeringen.

Men flera politiker i partiet

har kritiserat beslutet.

Nu säger partiets ledare

Ebba Busch att hon

håller med om delar av kritiken.

Hon säger att det är viktigt

att prata mer om hur

Sveriges regering kan

försöka påverka Hamas.

– Hamas är ansvariga för

att kriget började,

för att det inte tar slut

och för att gisslan

inte har blivit fri.



Det säger Ebba Busch.

Om Israel släpper fram

mer mat till Gaza,

då ska regeringen inte längre

jobba för att stoppa handeln.

Det säger Ebba Busch.

Gisslan är människor

som hålls fångna.

