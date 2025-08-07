Alla Väljare
Kristdemokraternas ledare Ebba Busch. Foto: Pontus Lundahl/TT
Palestinier försöker få tag på hjälp. Bilden är från den 4 augusti. Foto: Mariam Dagga/AP/TT
Busch om Israel
Experter och organisationer säger
att Israel inte släpper in
tillräckligt med mat i Gaza.
Barn och vuxna dör av svält.
Därför vill Sveriges regering
att EU pausar handeln med Israel.
Det är ett sätt att försöka få
Israel att släppa in mer mat
i Gaza.
Partiet Kristdemokraterna
är med i regeringen.
Men flera politiker i partiet
har kritiserat beslutet.
Nu säger partiets ledare
Ebba Busch att hon
håller med om delar av kritiken.
Hon säger att det är viktigt
att prata mer om hur
Sveriges regering kan
försöka påverka Hamas.
– Hamas är ansvariga för
att kriget började,
för att det inte tar slut
och för att gisslan
inte har blivit fri.
Det säger Ebba Busch.
Om Israel släpper fram
mer mat till Gaza,
då ska regeringen inte längre
jobba för att stoppa handeln.
Det säger Ebba Busch.
Gisslan är människor
som hålls fångna.
8 SIDOR/TT
7 augusti 2025
Alltså de kan säga tydligt sin åsikt…de är konstiga och rädda för att sluta på en relation med staten Israel…
Israel bryr sig inte alls om vad svensk regering ska jobba med eftersom de vet att deras jobbandet leder ingenstans. Jobba på bara, regeringen. Medan människor dör på riktigt. De flesta europeiska länder skickade iaf ett flygplan var med mathjälp som de släpper ner. Sverige kämpar för titel att bli den sista? Har piloter tagit vab?
Varför pratar inte Ebba om förtrycket som palestinier utsatts för i 75 år?
Det är rent hyckleri.