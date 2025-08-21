De blir stoppade av partiet

Vänsterpartiet har bestämt

att två politiker inte längre

får vara med i partiet.

Det är Lorena Delgado Varas

och Daniel Riazat.

De jobbar för partiet i riksdagen.

Delgado Varas delade

en bild på internet i våras.

Bilden hade en text

som beskrev judar på ett dåligt sätt,

texten var antisemitisk.

Delgado Varas blev då stoppad

att jobba i riksdagen.

Delgado Varas tog bort bilden

och bad om ursäkt.

Men de som bestämmer

i partiet tycker inte

att Delgado Varas har skött sig

som politiker ska.

De vill att hon slutar i partiet.

Daniel Riazat har

försvarat Delgado Varas.

Han tycker att det är fel

att Delgado Varas måste sluta.

Nu säger partiet att

Daniel Riazat också måste sluta.

Han har betett sig

på ett dåligt sätt.

Det säger de

som bestämmer i partiet.

Experter på politik säger

att Vänsterpartiet vill visa

att partiet kan sitta i en regering

efter nästa val.

Då kan de inte ha personer

som sprider hat mot judar

i partiet.

Men många i partiet

är kritiska till att Delgado Varas

och Riazat tvingas sluta.

Riazat har sagt att han vägrar sluta.

Både han och Delgado Varas

säger att de är arga och besvikna.

Den som inte längre får vara kvar

i sitt parti kan ändå jobba kvar

i riksdagen.

Då kallas det att politikern

är en politisk vilde eller partilös.

