Vänsterpartiet stoppar Daniel Riazat och Lorena Delgado Varas från att vara med i partiet. Foton: TT
De blir stoppade av partiet
Vänsterpartiet har bestämt
att två politiker inte längre
får vara med i partiet.
Det är Lorena Delgado Varas
och Daniel Riazat.
De jobbar för partiet i riksdagen.
Delgado Varas delade
en bild på internet i våras.
Bilden hade en text
som beskrev judar på ett dåligt sätt,
texten var antisemitisk.
Delgado Varas blev då
stoppad
att jobba i riksdagen.
Delgado Varas tog bort bilden
och bad om ursäkt.
Men de som bestämmer
i partiet tycker inte
att Delgado Varas har skött sig
som politiker ska.
De vill att hon slutar i partiet.
Daniel Riazat har
försvarat Delgado Varas.
Han tycker att det är fel
att Delgado Varas måste sluta.
Nu säger partiet att
Daniel Riazat också måste sluta.
Han har betett sig
på ett dåligt sätt.
Det säger de
som bestämmer i partiet.
Experter på politik säger
att Vänsterpartiet vill visa
att partiet kan sitta i en regering
efter nästa val.
Då kan de inte ha personer
som sprider hat mot judar
i partiet.
Men många i partiet
är kritiska till att Delgado Varas
och Riazat tvingas sluta.
Riazat har sagt att han vägrar sluta.
Både han och Delgado Varas
säger att de är arga och besvikna.
Den som inte längre får vara kvar
i sitt parti kan ändå jobba kvar
i riksdagen.
Då kallas det att politikern
är en politisk vilde eller partilös.
8 SIDOR
Hon blev anmäld för brott
- I våras anmälde
gruppen Judiska centralrådet
Lorena Delgado Varas
från Vänsterpartiet för brottet
hets mot folkgrupp.
- Det hände efter att Delgado Varas
delade en bild på sajten X.
- Bilden handlade om hur USA
styrs av Israel.
- Bilden hade också en text
som beskrev judar på ett dåligt sätt.
- Lorena Delgado Varas säger
att hon inte läste hela texten
och att hon tog bort bilden
när hon såg vad det stod.
- En åklagare sa senare att det inte
blir någon undersökning om brott.
- Delgado Varas säger att hon delade bilden
för att den var kritisk mot USA.
Hon läste inte resten av texten.
21 augusti 2025
