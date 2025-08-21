Alla Väljare

Två nära bilder på deras ansikten.

Vänsterpartiet stoppar Daniel Riazat och Lorena Delgado Varas från att vara med i partiet. Foton: TT

De blir stoppade av partiet

Vänsterpartiet har bestämt
att två politiker inte längre
får vara med i partiet.

Det är Lorena Delgado Varas
och Daniel Riazat.
De jobbar för partiet i riksdagen.

Delgado Varas delade
en bild på internet i våras.
Bilden hade en text
som beskrev judar på ett dåligt sätt,
texten var antisemitisk.

Delgado Varas blev då stoppad
att jobba i riksdagen.
Delgado Varas tog bort bilden
och bad om ursäkt.

Men de som bestämmer
i partiet tycker inte
att Delgado Varas har skött sig
som politiker ska.
De vill att hon slutar i partiet.

Daniel Riazat har
försvarat Delgado Varas.
Han tycker att det är fel
att Delgado Varas måste sluta.

Nu säger partiet att
Daniel Riazat också måste sluta.
Han har betett sig
på ett dåligt sätt.
Det säger de
som bestämmer i partiet.

Experter på politik säger
att Vänsterpartiet vill visa
att partiet kan sitta i en regering
efter nästa val.
Då kan de inte ha personer
som sprider hat mot judar
i partiet.

Men många i partiet
är kritiska till att Delgado Varas
och Riazat tvingas sluta.

Riazat har sagt att han vägrar sluta.
Både han och Delgado Varas
säger att de är arga och besvikna.

Den som inte längre får vara kvar
i sitt parti kan ändå jobba kvar
i riksdagen.
Då kallas det att politikern
är en politisk vilde eller partilös.

8 SIDOR

Hon blev anmäld för brott

  • I våras anmälde
    gruppen Judiska centralrådet
    Lorena Delgado Varas
    från Vänsterpartiet för brottet
    hets mot folkgrupp.
  • Det hände efter att Delgado Varas
    delade en bild på sajten X.
  • Bilden handlade om hur USA
    styrs av Israel.
  • Bilden hade också en text
    som beskrev judar på ett dåligt sätt.
  • Lorena Delgado Varas säger
    att hon inte läste hela texten
    och att hon tog bort bilden
    när hon såg vad det stod.
  • En åklagare sa senare att det inte
    blir någon undersökning om brott.
  • Delgado Varas säger att hon delade bilden
    för att den var kritisk mot USA.
    Hon läste inte resten av texten.

21 augusti 2025

3 kommentarer
  1. Bebi Peggy skriver:
    21 augusti, 2025 kl. 10:49

    I fjärde stycket på första raden har ni glömt ett mellanrum. Nu står det dåstoppad. Det ska vara ett mellanrum mellan då och stoppad.

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      21 augusti, 2025 kl. 14:13

      Hej Bebi Peggy!
      Tack för din kommentar. Vi rättar till felet.
      /Hälsningar 8 Sidor

  2. V skriver:
    21 augusti, 2025 kl. 12:15

    Bra beslut skriver man dåliga saker så ska man inte vara med i ett parti.

    Svara
