Alla Väljare
Regeringen vill minska bidragen för arbetslösa. Foto: TT
Förslaget om bidrag får kritik
Regeringen och Sverigedemokraterna
vill göra det svårare
att få vissa bidrag i Sverige.
De säger att fler då
skaffar jobb.
Personer som är nya i Sverige
ska inte kunna få bidrag
förrän de bott i landet i fem år.
Danmark har redan liknande regler.
De hjälpte lite.
Men det gav också
problem i landet.
Det säger Olof Åslund.
Han är expert på ekonomi
på Uppsala universitet.
Det gick sämre för unga i skolan.
Fler unga gjorde också brott.
Det säger Olof Åslund.
Regeringens förslag
får också kritik
av organisationen Rädda barnen.
– Förslaget gör
att barn straffas
för sina föräldrars val
och möjligheter.
Det säger Erik Ullnes
på Rädda barnen.
8 SIDOR/TT
19 september 2025
Avskaffa bidrag,ge folk jobb istället ingen mår bra av att gå på bidrag.