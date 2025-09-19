Förslaget om bidrag får kritik

Regeringen och Sverigedemokraterna

vill göra det svårare

att få vissa bidrag i Sverige.

De säger att fler då

skaffar jobb.

Personer som är nya i Sverige

ska inte kunna få bidrag

förrän de bott i landet i fem år.

Danmark har redan liknande regler.

De hjälpte lite.

Men det gav också

problem i landet.

Det säger Olof Åslund.

Han är expert på ekonomi

på Uppsala universitet.

Det gick sämre för unga i skolan.

Fler unga gjorde också brott.

Det säger Olof Åslund.

Regeringens förslag

får också kritik

av organisationen Rädda barnen.

– Förslaget gör

att barn straffas

för sina föräldrars val

och möjligheter.

Det säger Erik Ullnes

på Rädda barnen.

