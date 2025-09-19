Alla Väljare

En man står vid ett fönster i ett mörkt rum.

Regeringen vill minska bidragen för arbetslösa. Foto: TT

Förslaget om bidrag får kritik

Regeringen och Sverigedemokraterna
vill göra det svårare
att få vissa bidrag i Sverige.
De säger att fler då
skaffar jobb.

Personer som är nya i Sverige
ska inte kunna få bidrag
förrän de bott i landet i fem år.

Danmark har redan liknande regler.
De hjälpte lite.
Men det gav också
problem i landet.

Det säger Olof Åslund.
Han är expert på ekonomi
på Uppsala universitet.

Det gick sämre för unga i skolan.
Fler unga gjorde också brott.
Det säger Olof Åslund.

Regeringens förslag
får också kritik
av organisationen Rädda barnen.

– Förslaget gör
att barn straffas
för sina föräldrars val
och möjligheter.

Det säger Erik Ullnes
på Rädda barnen.

8 SIDOR/TT

Regeringen vill minska bidragen

19 september 2025

Vad tycker du om nyheten?
1 kommentar
  1. V skriver:
    19 september, 2025 kl. 10:52

    Avskaffa bidrag,ge folk jobb istället ingen mår bra av att gå på bidrag.

    Svara
