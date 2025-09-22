Alla Väljare

Familjer får mer pengar

I dag, måndag, kommer
regeringens plan för
Sveriges pengar, budgeten.

Det är planen för hur
pengarna ska användas nästa år.
Regeringen har gjort planen
ihop med Sverigedemokraterna.

Mycket i planen
handlar om att sänka
skatterna på olika saker.

Stefan Westerberg
jobbar med pengar på
företaget Länsförsäkringar.

Han säger att regeringens plan
gör att alla får lite mer pengar.
Men att de som tjänar mest
på regeringens plan är familjer
med barn som bor i ett eget hus.

Han säger också att familjer
som har mycket pengar
kommer att få det bättre
än familjer med lite pengar.

Och det blir bättre för familjer
än de som bor ensamma.

Det är inte klart
hur det ska bli för folk
som är utan arbete och får a-kassa
eller folk som får socialbidrag.
Beslut om det kommer senare.

Regeringens budget för nästa år

Det här är några av sakerna
som regeringen vill göra:

  • Höja bidraget för bostad för familjer med barn.
  • Sänka skatten på mat, momsen.
  • Sänka skatten på arbete och pensioner.
  • Sänka skatten på sjukersättning
    och aktivitetsersättning. Det är pengar som ofta
    går till personer med funktionsnedsättning.
  • Sänka skatten på el.
  • Göra förskolan billigare.
    Men de vill inte höja barnbidraget.
  • Ge mer pengar till Sveriges militärer.

Regeringen behöver låna pengar
för att kunna betala allt.

Det är 80 miljarder kronor
som regeringen använder
till sina satsningar.
Hela planen för Sveriges pengar
är ungefär 1 400 miljarder kronor.

9 kommentarer
  1. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    22 september, 2025 kl. 11:28

    HM_DET ÄR SÅ DÄR!!!😔

  2. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    22 september, 2025 kl. 11:30

    Om vi tycket på den stor fattigdom och problem som har alla så ingenting särskilt de gjorde! Om jag gjorde reform så det kunde vara perfekt för hela samhälle! Folk äter inte…folk har inte råd med nånting, folk lider…😔😔😴

  3. Sofia skriver:
    22 september, 2025 kl. 11:36

    Det påminner mig en sång av Leonard Cohen ”The poor stay poor, the rich get rich
    That’s how it goes
    Everybody knows”.

  4. . skriver:
    22 september, 2025 kl. 11:54

    Så, alla vill tydligen ha låga, skatter, ända tills dom fattar att det bara gynnar de rika….
    Så, inse att skatten egentligen borde höjas

  5. Cry is free skriver:
    22 september, 2025 kl. 11:58

    Familj är ryggbenet av samhället. Bara en familj behöver ett hus. En ensamma person har inte samma ansvar eller bidrag till backa till samhället.

  6. Sanningen skriver:
    22 september, 2025 kl. 13:27

    Helt ok men tycker att alla ska ha det lika bra istället. 😔

  7. Godman skriver:
    22 september, 2025 kl. 14:20

    Regeringen stannar mitt i byn för alla.

  8. Nikko skriver:
    22 september, 2025 kl. 14:59

    Det får vara nog med alla lögner av politiker. Från covid tiden till nu med dagens datum 2025-09-22 har ni tagit Sverige ekonomi till botten. Det räcker med lögner att kommer göra det bättre. För i tiden, när bönderna var trötta på regeringen/kungen så tog man hand på problemet på väldigt effektivt demokratiskt vis.

  9. Linda jangenteg skriver:
    22 september, 2025 kl. 16:23

    jag tycker att det är himla bra att familjer får mer pengar i plånboken
    Med vänlig hälsning Linda

