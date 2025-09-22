Familjer får mer pengar

I dag, måndag, kommer

regeringens plan för

Sveriges pengar, budgeten.

Det är planen för hur

pengarna ska användas nästa år.

Regeringen har gjort planen

ihop med Sverigedemokraterna.

Mycket i planen

handlar om att sänka

skatterna på olika saker.

Stefan Westerberg

jobbar med pengar på

företaget Länsförsäkringar.

Han säger att regeringens plan

gör att alla får lite mer pengar.

Men att de som tjänar mest

på regeringens plan är familjer

med barn som bor i ett eget hus.

Han säger också att familjer

som har mycket pengar

kommer att få det bättre

än familjer med lite pengar.

Och det blir bättre för familjer

än de som bor ensamma.

Det är inte klart

hur det ska bli för folk

som är utan arbete och får a-kassa

eller folk som får socialbidrag.

Beslut om det kommer senare.

8 SIDOR/TT

Läs kritiken mot regeringens plan