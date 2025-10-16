I onsdags blev det känt

att Anna-Karin Hatt slutar

som ledare för Centerpartiet.

Hon säger att hon slutar

eftersom hon har fått

så många hot och så mycket hat.

Hon känner sig inte trygg.

De andra ledarna för

partierna tycker att det är fel

att Anna-Karin Hatt

har fått hot och hat.

De tycker att det är

sorgligt att hon slutar.

Sandra Håkansson

forskar om hat och hot

mot politiker.

Hon säger att det är

mer vanligt med hot

mot kvinnor i politiken

än mot män i politiken.

– Och det är vanligare

att kvinnor får hot om våld

och hot om sex,

säger Sandra Håkansson.

Det är ovanligt att personer

slutar som politiker

på grund av hat och hot.

Men det är vanligt

att de blir mer tysta.

Och det är dåligt

för demokratin,

tycker Sandra Håkansson.

