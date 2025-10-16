Alla Väljare
En del människor skriver hot och hat på internet. Foto: Naina Helèn Jåma/TT
Anna-Karin Hatt slutar. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Hot mot kvinnor i politiken
I onsdags blev det känt
att Anna-Karin Hatt slutar
som ledare för Centerpartiet.
Hon säger att hon slutar
eftersom hon har fått
så många hot och så mycket hat.
Hon känner sig inte trygg.
De andra ledarna för
partierna tycker att det är fel
att Anna-Karin Hatt
har fått hot och hat.
De tycker att det är
sorgligt att hon slutar.
Sandra Håkansson
forskar om hat och hot
mot politiker.
Hon säger att det är
mer vanligt med hot
mot kvinnor i politiken
än mot män i politiken.
– Och det är vanligare
att kvinnor får hot om våld
och hot om sex,
säger Sandra Håkansson.
Det är ovanligt att personer
slutar som politiker
på grund av hat och hot.
Men det är vanligt
att de blir mer tysta.
Och det är dåligt
för demokratin,
tycker Sandra Håkansson.
16 oktober 2025
