Alla Väljare

Hon kommer upp från en rulltrappa. Hon ler.

Elisabeth Thand Ringqvist går längst fram. Hon är Centerpartiets nya ledare. Foto: C Olsson/TT

Hon är ny ledare

Centerpartiet har
fått en ny ledare.
Det bestämde partiets medlemmar
på ett möte i Karlstad
i dag, torsdag.

Den nya ledaren heter
Elisabeth Thand Ringqvist.

Hon har fram till nu jobbat
med partiets politik för företag.

Thand Ringqvist är 53 år
och kommer från Östersund.
Hon har jobbat med politik länge
men kom in i riksdagen
efter valet år 2022.

Centerpartiets förra ledare
Anna-Karin Hatt slutar.
Det berättade hon själv nyligen.
Det beror på att hon
har fått mycket hat och hot.
Hon känner sig inte trygg.
Hatt var bara ledare för partiet
i några månader.

8 SIDOR

13 november 2025

Vad tycker du om nyheten?
Ingen kommentar än
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar