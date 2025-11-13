Alla Väljare
Elisabeth Thand Ringqvist går längst fram. Hon är Centerpartiets nya ledare. Foto: C Olsson/TT
Hon är ny ledare
Centerpartiet har
fått en ny ledare.
Det bestämde partiets medlemmar
på ett möte i Karlstad
i dag, torsdag.
Den nya ledaren heter
Elisabeth Thand Ringqvist.
Hon har fram till nu jobbat
med partiets politik för företag.
Thand Ringqvist är 53 år
och kommer från Östersund.
Hon har jobbat med politik länge
men kom in i riksdagen
efter valet år 2022.
Centerpartiets förra ledare
Anna-Karin Hatt slutar.
Det berättade hon själv nyligen.
Det beror på att hon
har fått mycket hat och hot.
Hon känner sig inte trygg.
Hatt var bara ledare för partiet
i några månader.
