Hon är ny ledare

Centerpartiet har

fått en ny ledare.

Det bestämde partiets medlemmar

på ett möte i Karlstad

i dag, torsdag.

Den nya ledaren heter

Elisabeth Thand Ringqvist.

Hon har fram till nu jobbat

med partiets politik för företag.

Thand Ringqvist är 53 år

och kommer från Östersund.

Hon har jobbat med politik länge

men kom in i riksdagen

efter valet år 2022.

Centerpartiets förra ledare

Anna-Karin Hatt slutar.

Det berättade hon själv nyligen.

Det beror på att hon

har fått mycket hat och hot.

Hon känner sig inte trygg.

Hatt var bara ledare för partiet

i några månader.

