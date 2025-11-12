Alla Väljare

Hon ler. Hon har kort ljust lockigt hår.

Centerpartiets ledare Anna-Karin Hatt. Foto: Christine Olsson/TT

Partiledaren med högst lön

Centerpartiets ledare Anna-Karin Hatt
har mest betalt av alla ledare
för partierna i riksdagen.
Hennes lön är
228 tusen kronor i månaden.

På torsdagen ska Centerpartiet
välja en ny ledare.
Elisabeth Thand Ringqvist
blir troligen ny ledare.
Hennes lön blir
161 tusen kronor i månaden.
Det är lika mycket
som ministrarna i regeringen har i lön.

När Anna-Karin Hatt slutar
blir statsminister Ulf Kristersson
ledaren med högst lön.

Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar
är ledaren med lägst lön.

8 SIDOR/TT

Så hög lön har partiernas ledare

  • Ulf Kristersson får 204 tusen kronor
    i månaden för sitt arbete.
    Han är också ledare för Moderaterna.
    Han får inget extra betalt för det.
  • Elisabeth Thand Ringqvist
    ska bli ny ledare för Centerpartiet.
    Hennes lön blir
    161 tusen kronor i månaden.
    Det är lika mycket
    som ministrarna i regeringen.
  • Ebba Busch är ledare
    för Kristdemokraterna.
    Hon är också minister i regeringen.
    Hon får 161 tusen kronor
    för arbetet som minister.
    Hon får 32 tusen kronor extra
    av partiet för arbetet som ledare.
  • Simona Mohamsson
    är ledare för Liberalerna.
    Hon är också minister i regeringen
    och får 161 tusen kronor
    i månaden för det.
    Hon får ungefär 16 tusen kronor
    extra av partiet
    för arbetet som ledare.
  • Jimmie Åkesson är ledare
    för Sverigedemokraterna.
    Han får nästan 165 tusen kronor
    i månaden. Det är både
    pengar för arbetet i riksdagen
    och pengar av partiet som ledare.
  • Magdalena Andersson
    är ledare för Socialdemokraterna.
    Hon får 157 tusen kronor
    i månaden. En del är pengar
    för arbetet i riksdagen.
    En lika stor del är pengar
    av partiet för arbetet som ledare.
  • Nooshi Dagdostar
    är ledare för Vänsterpartiet.
    Hon får 78 500 kronor
    för arbetet i riksdagen.
    Hon får inget extra av partiet som ledare.
    Hon betalar 13 tusen kronor i månaden
    i en skatt till partiet.
  • Amanda Lind och Daniel Helldén
    är ledare för Miljöpartiet.
    De får 78 500 kronor var i månaden
    för arbetet i riksdagen.
    De får inget extra från partiet
    för arbetet som ledare.
    De betalar fem procent var
    av sin lön till partiet.
    Det är en gåva till Miljöpartiet.
Hon står på en scen och pratar i en mikrofon. Nooshi Dadgostar är ledare för Vänsterpartiet. Foto: Magnus Lejhall/TT

12 november 2025

3 kommentarer
3 kommentarer
  1. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    12 november, 2025 kl. 10:42

    PS: får statsministr extra betalt för kläder???🙂

    Svara
  2. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    12 november, 2025 kl. 11:11

    Ingen orsak!🙂

    Svara
