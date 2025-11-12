Alla Väljare
Centerpartiets ledare Anna-Karin Hatt. Foto: Christine Olsson/TT
Partiledaren med högst lön
Centerpartiets ledare Anna-Karin Hatt
har mest betalt av alla ledare
för partierna i riksdagen.
Hennes lön är
228 tusen kronor i månaden.
På torsdagen ska Centerpartiet
välja en ny ledare.
Elisabeth Thand Ringqvist
blir troligen ny ledare.
Hennes lön blir
161 tusen kronor i månaden.
Det är lika mycket
som ministrarna i regeringen har i lön.
När Anna-Karin Hatt slutar
blir statsminister Ulf Kristersson
ledaren med högst lön.
Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar
är ledaren med lägst lön.
8 SIDOR/TT
Så hög lön har partiernas ledare
- Ulf Kristersson får 204 tusen kronor
i månaden för sitt arbete.
Han är också ledare för Moderaterna.
Han får inget extra betalt för det.
- Elisabeth Thand Ringqvist
ska bli ny ledare för Centerpartiet.
Hennes lön blir
161 tusen kronor i månaden.
Det är lika mycket
som ministrarna i regeringen.
- Ebba Busch är ledare
för Kristdemokraterna.
Hon är också minister i regeringen.
Hon får 161 tusen kronor
för arbetet som minister.
Hon får 32 tusen kronor extra
av partiet för arbetet som ledare.
- Simona Mohamsson
är ledare för Liberalerna.
Hon är också minister i regeringen
och får 161 tusen kronor
i månaden för det.
Hon får ungefär 16 tusen kronor
extra av partiet
för arbetet som ledare.
- Jimmie Åkesson är ledare
för Sverigedemokraterna.
Han får nästan 165 tusen kronor
i månaden. Det är både
pengar för arbetet i riksdagen
och pengar av partiet som ledare.
- Magdalena Andersson
är ledare för Socialdemokraterna.
Hon får 157 tusen kronor
i månaden. En del är pengar
för arbetet i riksdagen.
En lika stor del är pengar
av partiet för arbetet som ledare.
- Nooshi Dagdostar
är ledare för Vänsterpartiet.
Hon får 78 500 kronor
för arbetet i riksdagen.
Hon får inget extra av partiet som ledare.
Hon betalar 13 tusen kronor i månaden
i en skatt till partiet.
- Amanda Lind och Daniel Helldén
är ledare för Miljöpartiet.
De får 78 500 kronor var i månaden
för arbetet i riksdagen.
De får inget extra från partiet
för arbetet som ledare.
De betalar fem procent var
av sin lön till partiet.
Det är en gåva till Miljöpartiet.
12 november 2025
PS: får statsministr extra betalt för kläder???🙂
Ingen orsak!🙂