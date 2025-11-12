Partiledaren med högst lön

Centerpartiets ledare Anna-Karin Hatt

har mest betalt av alla ledare

för partierna i riksdagen.

Hennes lön är

228 tusen kronor i månaden.

På torsdagen ska Centerpartiet

välja en ny ledare.

Elisabeth Thand Ringqvist

blir troligen ny ledare.

Hennes lön blir

161 tusen kronor i månaden.

Det är lika mycket

som ministrarna i regeringen har i lön.

När Anna-Karin Hatt slutar

blir statsminister Ulf Kristersson

ledaren med högst lön.

Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar

är ledaren med lägst lön.

8 SIDOR/TT