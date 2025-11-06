Vanligt med hot

Anna-Karin Hatt slutar

som ledare för Centerpartiet.

Hon berättar att hon

har fått många hot

och mycket hat.

Hon är inte ensam.

Många politiker säger samma sak.

Det visar en ny undersökning

från Brottsförebyggande rådet, Brå.

Det är politiker i riksdagen,

kommuner och regioner

som har svarat i undersökningen.

25 procent säger

att de har varit med om

hot, trakasserier, våld

eller skadegörelse under förra året.

Kvinnor blir oftare hotade än män.

Politiker i riksdagen

blir oftare utsatta än de

i regioner och kommuner.

Det flesta hoten sker

via internet.

Politikerna säger att hoten

ofta kommer från

personer i rasistiska

eller högerextrema grupper.

Hoten gör att flera politiker

funderar på att sluta med sitt jobb.

En del vågar inte längre prata

om vissa frågor i politiken.

Hoten kan göra att politiker

ändrar sina åsikter.

– Det här är ett hot

mot demokratin.

Det kan göra att färre

vågar och vill

jobba med politik.

Det säger Anna Frenzel

som jobbar på Brå.

8 SIDOR/TT