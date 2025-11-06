Alla Väljare
Politikern Anna-Karin Hatt säger att hon fått många hot. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Vanligt med hot
Anna-Karin Hatt slutar
som ledare för Centerpartiet.
Hon berättar att hon
har fått många hot
och mycket hat.
Hon är inte ensam.
Många politiker säger samma sak.
Det visar en ny undersökning
från Brottsförebyggande rådet, Brå.
Det är politiker i riksdagen,
kommuner och regioner
som har svarat i undersökningen.
25 procent säger
att de har varit med om
hot, trakasserier, våld
eller skadegörelse under förra året.
Kvinnor blir oftare hotade än män.
Politiker i riksdagen
blir oftare utsatta än de
i regioner och kommuner.
Det flesta hoten sker
via internet.
Politikerna säger att hoten
ofta kommer från
personer i rasistiska
eller högerextrema grupper.
Hoten gör att flera politiker
funderar på att sluta med sitt jobb.
En del vågar inte längre prata
om vissa frågor i politiken.
Hoten kan göra att politiker
ändrar sina åsikter.
– Det här är ett hot
mot demokratin.
Det kan göra att färre
vågar och vill
jobba med politik.
Det säger Anna Frenzel
som jobbar på Brå.
8 SIDOR/TT
Politiker i Sverige
- 349 politiker jobbar i Sveriges riksdag.
De jobbar heltid som politiker.
De får betalt för jobbet i riksdagen.
- 38 tusen politiker jobbar
i landets 290 kommuner.
De flesta är politiker på fritiden
och sköter samtidigt sina vanliga jobb.
- 4 600 politiker jobbar
i landets 21 regioner.
De flesta är politiker på fritiden
och sköter samtidigt sina vanliga jobb.
- Politikerna i riksdagen,
kommuner och regioner
väljs i valen.
Det är val vart fjärde år.
Nästa val är i september år 2026.
Informationen om
hur många politiker det finns
kommer från organisationen
Sveriges kommuner och regioner.
6 november 2025
Jag tycker att man får säga och tycka vad man vill, men hota och trakassera är helt oacceptabelt och olagligt. Och tycker att man inte får göra folk som är med och bestämmer Sverige att tvinga folk att sluta.
omg jag tycker så synd om henne faktist och om det är några som säger något dunt så är det gjete elakt och vorde vara snällare mot dena kvina jag är så lesen för dig