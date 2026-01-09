Många använder sajten X

till att prata om politik

och saker som händer i världen.

Världens rikaste man

Elon Musk äger X.

X har en AI,

ett smart program.

Det heter Grok

och kan skapa

bilder och texter

som du ber den att göra.

Nyligen ändrade Grok

en bild med den svenska

politikern Ebba Busch.

På bilden hade Busch en klänning.

En person sa åt Grok

att ändra bilden så att Buschs

klänning blev en bikini.

Grok gjorde det.

Grok har även gjort

sexuella bilder på andra kvinnor.

Personer som använder X

ska även ha fått Grok att göra

sexuella bilder på barn.

Det skriver tidningen Aftonbladet.

Grok får nu mycket kritik,

bland annat från

Europeiska unionen, EU,

och Storbritannien.

Nu ska sajten X ändra så att bara

personer som betalar

kan skapa bilder med Grok.

X har också sagt

att de jobbar med

att ta bort bilder

som kan vara olagliga.

Många svenska politiker

använder fortfarande X.

Ebba Busch har inte

sagt något om bilderna.

Men Sveriges statsminister

Ulf Kristersson har kallat dem

oacceptabla och kränkande.

