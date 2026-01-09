Alla Väljare
Partiet Kristdemokraternas ledare Ebba Busch. Foto: Pontus Lundahl/TT
Falska bilder på Busch
Många använder sajten X
till att prata om politik
och saker som händer i världen.
Världens rikaste man
Elon Musk äger X.
X har en AI,
ett smart program.
Det heter Grok
och kan skapa
bilder och texter
som du ber den att göra.
Nyligen ändrade Grok
en bild med den svenska
politikern Ebba Busch.
På bilden hade Busch en klänning.
En person sa åt Grok
att ändra bilden så att Buschs
klänning blev en bikini.
Grok gjorde det.
Grok har även gjort
sexuella bilder på andra kvinnor.
Personer som använder X
ska även ha fått Grok att göra
sexuella bilder på barn.
Det skriver tidningen Aftonbladet.
Grok får nu mycket kritik,
bland annat från
Europeiska unionen, EU,
och Storbritannien.
Nu ska sajten X ändra så att bara
personer som betalar
kan skapa bilder med Grok.
X har också sagt
att de jobbar med
att ta bort bilder
som kan vara olagliga.
Många svenska politiker
använder fortfarande X.
Ebba Busch har inte
sagt något om bilderna.
Men Sveriges statsminister
Ulf Kristersson har kallat dem
oacceptabla och kränkande.
8 SIDOR
9 januari 2026
Jag tänkte säga att man kan rapportera användare som bryter mot reglerna i X (Twitter). Men det är ingen garanti att de gör nåt åt det. De satsar mycket på tryckfriheten.