Alla Väljare
Flera tonåringar blir tvingade att lämna Sverige. Foto: Kyrre Lien/NTB/TT
Därför utvisas tonåringar
Just nu pratar många i Sverige
om tonåringar som blir utvisade.
De måste lämna Sverige.
Det är tonåringar som invandrat
med sina familjer.
Tidningar har pratat
med flera av dem.
Det är tonåringar som bor i Sverige
med sina föräldrar och syskon.
De pratar svenska
och går i skolan eller jobbar.
Men när de fyller 18 år
blir de vuxna.
Då får de veta att de måste
lämna Sverige och sin familj.
Flera tonåringar har klagat
till domstolar om det.
Varför blir tonåringarna utvisade?
Det beror på lagar
som politikerna har bestämt.
Den första lagen kom år 2016.
Lagen gör att när en tonåring fyller 18 år
måste den kunna visa
egna skäl att få stanna i Sverige.
Det räcker inte med
att deras föräldrar fått stanna.
Tidigare kunde tonåringar
få stanna om de hade
en stark koppling till Sverige.
Till exempel om de vuxit upp här,
lärt sig svenska och gått i skolan.
Men så är det inte längre.
Regeringen och
Socialdemokraterna
tog bort det år 2023.
Flera partier säger att de
vill stoppa utvisningarna nu.
Regeringen säger nej.
De jobbar med en ändring.
Men det är inte klart när det blir.
8 SIDOR/TT
13 februari 2026
Tonåringar som vuxit upp i Sverige, gått i skolan och pratar språket ska inte tvingas lämna sina familjer. Det är orättvist, hjärtskärande och skadar både dem och samhället. Politikerna måste sluta med dessa utvisningar och ge ungdomarna trygghet och en chans att fortsätta sina liv här.
Det går inte att göra så! De kan ge regering till internationell domstol… 😮
Stoppa inte
Historien kommer att döma svenskarna i framtiden. Vissa nationalismer använder konstiga ursäkter för att göra vad de vill, och kallar det lag!
Jag har en fråga
Gäller det till alla invandare som har tonåringar?
Hej Ann!
Nej, det gäller inte alla
invandrare som har tonåringar.
Tonåringar som har fått medborgarskap
eller permanent uppehållstillstånd får stanna.
De som inte får stanna är mest tonåringar
som kom till Sverige sent och inte hunnit få
permanent uppehållstillstånd innan de fyller 18 år.
En invandrare måste vara i Sverige i minst tre år
innan den kan söka om permanent uppehållstillstånd.
Så är de nya lagarna som kom år 2016.
Hälsningar från 8 Sidor
Sköter de sig, har ett jobb eller studerar och sköter de ska de vara kvar. Om de har gjort ett brott ska de utvisas. Sverige behöver inte brottslingar som det kostar att ha i fängelser.
Till Jack
Detta livet är ditt öde. En del har det bättre än du. Bli inte hatiskt för det.
Sverige behöver inte känna att de ska ta hand om hela världen.
Sverige går under av för stor invandring.
Sverige ser om sitt eget hus och det gör alla andra människor också.
Ut med brottslingar! Det är är bara bra för Sverige
Åt helvete med dom
Det är rätt att utvisa en som inte har rätt att stanna här.