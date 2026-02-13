Alla Väljare

En person går och drar på en rullväska.

Flera tonåringar blir tvingade att lämna Sverige. Foto: Kyrre Lien/NTB/TT

Därför utvisas tonåringar

Just nu pratar många i Sverige
om tonåringar som blir utvisade.
De måste lämna Sverige.
Det är tonåringar som invandrat
med sina familjer.

Tidningar har pratat
med flera av dem.
Det är tonåringar som bor i Sverige
med sina föräldrar och syskon.
De pratar svenska
och går i skolan eller jobbar.

Men när de fyller 18 år
blir de vuxna.
Då får de veta att de måste
lämna Sverige och sin familj.

Flera tonåringar har klagat
till domstolar om det.

Varför blir tonåringarna utvisade?

Det beror på lagar
som politikerna har bestämt.

Den första lagen kom år 2016.
Lagen gör att när en tonåring fyller 18 år
måste den kunna visa
egna skäl att få stanna i Sverige.
Det räcker inte med
att deras föräldrar fått stanna.

Tidigare kunde tonåringar
få stanna om de hade
en stark koppling till Sverige.
Till exempel om de vuxit upp här,
lärt sig svenska och gått i skolan.

Men så är det inte längre.
Regeringen och
Socialdemokraterna
tog bort det år 2023.

Flera partier säger att de
vill stoppa utvisningarna nu.
Regeringen säger nej.
De jobbar med en ändring.
Men det är inte klart när det blir.

8 SIDOR/TT

13 februari 2026

12 kommentarer
  1. Maja skriver:
    13 februari, 2026 kl. 11:30

    Tonåringar som vuxit upp i Sverige, gått i skolan och pratar språket ska inte tvingas lämna sina familjer. Det är orättvist, hjärtskärande och skadar både dem och samhället. Politikerna måste sluta med dessa utvisningar och ge ungdomarna trygghet och en chans att fortsätta sina liv här.

    Svara
  2. MILENA skriver:
    13 februari, 2026 kl. 11:37

    Det går inte att göra så! De kan ge regering till internationell domstol… 😮

    Svara
  3. Vinne skriver:
    13 februari, 2026 kl. 11:46

    Stoppa inte

    Svara
  4. Jack skriver:
    13 februari, 2026 kl. 12:11

    Historien kommer att döma svenskarna i framtiden. Vissa nationalismer använder konstiga ursäkter för att göra vad de vill, och kallar det lag!

    Svara
  5. Ann skriver:
    13 februari, 2026 kl. 12:13

    Jag har en fråga
    Gäller det till alla invandare som har tonåringar?

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      13 februari, 2026 kl. 13:12

      Hej Ann!

      Nej, det gäller inte alla
      invandrare som har tonåringar.

      Tonåringar som har fått medborgarskap
      eller permanent uppehållstillstånd får stanna.

      De som inte får stanna är mest tonåringar
      som kom till Sverige sent och inte hunnit få
      permanent uppehållstillstånd innan de fyller 18 år.

      En invandrare måste vara i Sverige i minst tre år
      innan den kan söka om permanent uppehållstillstånd.
      Så är de nya lagarna som kom år 2016.

      Hälsningar från 8 Sidor

  6. Juggan skriver:
    13 februari, 2026 kl. 13:03

    Sköter de sig, har ett jobb eller studerar och sköter de ska de vara kvar. Om de har gjort ett brott ska de utvisas. Sverige behöver inte brottslingar som det kostar att ha i fängelser.

    Svara
  7. Karim skriver:
    13 februari, 2026 kl. 13:25

    Till Jack
    Detta livet är ditt öde. En del har det bättre än du. Bli inte hatiskt för det.

    Svara
  8. Marilyn Monroe skriver:
    13 februari, 2026 kl. 13:29

    Sverige behöver inte känna att de ska ta hand om hela världen.
    Sverige går under av för stor invandring.
    Sverige ser om sitt eget hus och det gör alla andra människor också.

    Svara
  9. Henrik skriver:
    13 februari, 2026 kl. 13:36

    Ut med brottslingar! Det är är bara bra för Sverige

    Svara
  10. Svenne skriver:
    13 februari, 2026 kl. 16:41

    Åt helvete med dom

    Svara
  11. Z skriver:
    13 februari, 2026 kl. 22:09

    Det är rätt att utvisa en som inte har rätt att stanna här.

    Svara
