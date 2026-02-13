Därför utvisas tonåringar

Just nu pratar många i Sverige

om tonåringar som blir utvisade.

De måste lämna Sverige.

Det är tonåringar som invandrat

med sina familjer.

Tidningar har pratat

med flera av dem.

Det är tonåringar som bor i Sverige

med sina föräldrar och syskon.

De pratar svenska

och går i skolan eller jobbar.

Men när de fyller 18 år

blir de vuxna.

Då får de veta att de måste

lämna Sverige och sin familj.

Flera tonåringar har klagat

till domstolar om det.

Varför blir tonåringarna utvisade?

Det beror på lagar

som politikerna har bestämt.

Den första lagen kom år 2016.

Lagen gör att när en tonåring fyller 18 år

måste den kunna visa

egna skäl att få stanna i Sverige.

Det räcker inte med

att deras föräldrar fått stanna.

Tidigare kunde tonåringar

få stanna om de hade

en stark koppling till Sverige.

Till exempel om de vuxit upp här,

lärt sig svenska och gått i skolan.

Men så är det inte längre.

Regeringen och

Socialdemokraterna

tog bort det år 2023.

Flera partier säger att de

vill stoppa utvisningarna nu.

Regeringen säger nej.

De jobbar med en ändring.

Men det är inte klart när det blir.

8 SIDOR/TT