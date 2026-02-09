Hon pratar om utvisningar

Det har blivit hårdare regler

för invandrare i Sverige.

Reglerna gör att tonåringar

kan bli tvingade att lämna

Sverige och sina familjer.

De utvisas efter att de fyllt 18 år.

Flera partier vill stoppa det.

De vill att tonåringarna får stanna.

Det är tre partier som vill det:

• Centerpartiet

• Vänsterpartiet

• Miljöpartiet

Socialdemokraterna sa att de

ville vänta med att göra något.

Men nu ändrar de sig.

De vill också

att tonåringarna får stanna.

Det säger Ida Karkiainen

i Socialdemokraterna.

Regeringen säger att de vill

ha en lösning på problemet.

Men det är inte klart

när lösningen kommer.

I regeringen finns tre partier:

• Moderaterna

• Kristdemokraterna

• Liberalerna

De samarbetar med

Sverigedemokraterna.

