En närbild på henne. Hon ser allvarlig ut.

Ida Karkiainen är politiker i Socialdemokraterna. Foto: Lars Schröder/TT

Hon pratar om utvisningar

Det har blivit hårdare regler
för invandrare i Sverige.

Reglerna gör att tonåringar
kan bli tvingade att lämna
Sverige och sina familjer.
De utvisas efter att de fyllt 18 år.

Flera partier vill stoppa det.
De vill att tonåringarna får stanna.
Det är tre partier som vill det:

• Centerpartiet
• Vänsterpartiet
• Miljöpartiet

Socialdemokraterna sa att de
ville vänta med att göra något.
Men nu ändrar de sig.
De vill också
att tonåringarna får stanna.
Det säger Ida Karkiainen
i Socialdemokraterna.

Regeringen säger att de vill
ha en lösning på problemet.
Men det är inte klart
när lösningen kommer.

I regeringen finns tre partier:

• Moderaterna
• Kristdemokraterna
• Liberalerna

De samarbetar med
Sverigedemokraterna.

8 SIDOR/TT

9 februari 2026

