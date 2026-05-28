Världen
Kvinnor i Afghanistan får inte styra sina liv själva. Bilden är från år 2023. Foto: Ebrahim Noroozi/AP/TT
Nioåringar kan giftas bort
Flickor och kvinnor
har det mycket svårt
i landet Afghanistan.
Talibanerna som styr
har hårda regler för kvinnor.
Kvinnor och flickor
får inte styra
över sina liv själva.
Det gör män i deras familj.
Kvinnor får inte studera
eller jobba.
De får inte gå ut utan tillstånd
från en man.
De får inte visa sina
kroppar eller ansikten
och inte heller prata med någon.
Det har talibanerna bestämt
sedan de kom till makten år 2021.
Nu har talibanerna också ändrat
reglerna för när män i landet
får gifta sig med flickor och kvinnor.
Tidigare var det tillåtet
att gifta sig med en flicka
som var minst 16 år.
Bara om en domare eller
flickans pappa sa ja,
så kunde män få gifta sig
med yngre flickor.
Nu är det ändrat.
De nya lagarna säger
att det är tillåtet
att gifta sig med flickor
som är nio år.
8 SIDOR/TT
28 maj 2026
asså detta är sjukt
jag är lycklig över att få bo i Sverige.,här har kvinnan rösträtt. hur kan man gifta bort ett litet barn. tycker att tramp borde gå in där och göra ordning på dessa äckliga krypp till män.
starckars kvinnor som lever som slavar, ingen mänsklig värde. fruktansvärt att små barn ska giftas bort till slemmiga äckliga gubbar. finns det ingen som kan göra något åt detta???8 sidor??
Jag tycker det är inte okey att små barn ska vara med detta väldigt farligt😮😮😮
skitTalibaner
Men vad är de för attityd
det här är o accebtabelt barn ska inte behöva giftas bort.
Jag tycker det där är oacceptablet 🤢🤢💔💔💔
Känns obehagligt att höra av 🤢🤮
Talibanerna är så…🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢😂😂😂😂😂😂😂😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤
Min åsikt är att det inte är bra för kvinnor att vara instängda i sina hem som slavar. De borde gå ut, studera, arbeta och anpassa sig till världen.
kvinnan ska vara kvinna ta bort burkan så att dom kan röra sig.dom ser verkligen som slavar och det är männens fel.vi borde gå i protest mot detta. Vi måste befria kvinnorna i afganistan !!!djuren har det bättre där
Vad händer i Afghanistan!!!
Vad är det för idioter till män
Dom är stora idioter.
Sa en 11 åring pöjke.
OMG!😮
En jävla religion som tillåter detta. Och männen är lika korkade. Fruktansvärt. Islamister är ett korkat släkte.
90 procent i Afghanistan är sunnimuslimer jag undrar om deras gud tillåter gifte med små barn.
Detta är sjukt att män kan gifta sig med 9åringe..Detta ska förbjudas da dom bara är barn och inte är möndig samt inte voksna nog att blive mamma att smä barn da dom selv bara är barn selv..fär stort ansvar att gi barnen…