Nioåringar kan giftas bort

Flickor och kvinnor

har det mycket svårt

i landet Afghanistan.

Talibanerna som styr

har hårda regler för kvinnor.

Kvinnor och flickor

får inte styra

över sina liv själva.

Det gör män i deras familj.

Kvinnor får inte studera

eller jobba.

De får inte gå ut utan tillstånd

från en man.

De får inte visa sina

kroppar eller ansikten

och inte heller prata med någon.

Det har talibanerna bestämt

sedan de kom till makten år 2021.

Nu har talibanerna också ändrat

reglerna för när män i landet

får gifta sig med flickor och kvinnor.

Tidigare var det tillåtet

att gifta sig med en flicka

som var minst 16 år.

Bara om en domare eller

flickans pappa sa ja,

så kunde män få gifta sig

med yngre flickor.

Nu är det ändrat.

De nya lagarna säger

att det är tillåtet

att gifta sig med flickor

som är nio år.

8 SIDOR/TT