Världen

En kvinna vid ett fönster. Hon sitter och tittar ut.

Kvinnor i Afghanistan får inte styra sina liv själva. Bilden är från år 2023. Foto: Ebrahim Noroozi/AP/TT

Nioåringar kan giftas bort

Flickor och kvinnor
har det mycket svårt
i landet Afghanistan.

Talibanerna som styr
har hårda regler för kvinnor.

Kvinnor och flickor
får inte styra
över sina liv själva.
Det gör män i deras familj.

Kvinnor får inte studera
eller jobba.
De får inte gå ut utan tillstånd
från en man.
De får inte visa sina
kroppar eller ansikten
och inte heller prata med någon.

Det har talibanerna bestämt
sedan de kom till makten år 2021.

Nu har talibanerna också ändrat
reglerna för när män i landet
får gifta sig med flickor och kvinnor.

Tidigare var det tillåtet
att gifta sig med en flicka
som var minst 16 år.

Bara om en domare eller
flickans pappa sa ja,
så kunde män få gifta sig
med yngre flickor.

Nu är det ändrat.
De nya lagarna säger
att det är tillåtet
att gifta sig med flickor
som är nio år.

8 SIDOR/TT

28 maj 2026

Vad tycker du om nyheten?
19 kommentarer
  1. banna trump skriver:
    28 maj, 2026 kl. 11:12

    asså detta är sjukt

    Svara
  2. Bella skriver:
    28 maj, 2026 kl. 11:35

    jag är lycklig över att få bo i Sverige.,här har kvinnan rösträtt. hur kan man gifta bort ett litet barn. tycker att tramp borde gå in där och göra ordning på dessa äckliga krypp till män.

    Svara
  3. shekar s skriver:
    28 maj, 2026 kl. 11:56

    starckars kvinnor som lever som slavar, ingen mänsklig värde. fruktansvärt att små barn ska giftas bort till slemmiga äckliga gubbar. finns det ingen som kan göra något åt detta???8 sidor??

    Svara
  4. apelsin skriver:
    28 maj, 2026 kl. 13:00

    Jag tycker det är inte okey att små barn ska vara med detta väldigt farligt😮😮😮

    Svara
  5. -.. .- .-. -.- skriver:
    28 maj, 2026 kl. 13:00

    skitTalibaner

    Svara
  6. Olle skriver:
    28 maj, 2026 kl. 13:05

    Men vad är de för attityd

    Svara
  7. Mahmood hassan skriver:
    28 maj, 2026 kl. 13:05

    det här är o accebtabelt barn ska inte behöva giftas bort.

    Svara
  8. Björn svensson skriver:
    28 maj, 2026 kl. 13:08

    Jag tycker det där är oacceptablet 🤢🤢💔💔💔

    Svara
  9. P skriver:
    28 maj, 2026 kl. 13:13

    Känns obehagligt att höra av 🤢🤮

    Svara
  10. = ( skriver:
    28 maj, 2026 kl. 13:24

    Talibanerna är så…🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢🤢😂😂😂😂😂😂😂😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤😤

    Svara
  11. = )SAID skriver:
    28 maj, 2026 kl. 13:33

    Min åsikt är att det inte är bra för kvinnor att vara instängda i sina hem som slavar. De borde gå ut, studera, arbeta och anpassa sig till världen.

    Svara
  12. Ali skriver:
    28 maj, 2026 kl. 13:43

    kvinnan ska vara kvinna ta bort burkan så att dom kan röra sig.dom ser verkligen som slavar och det är männens fel.vi borde gå i protest mot detta. Vi måste befria kvinnorna i afganistan !!!djuren har det bättre där

    Svara
  13. Shlok2345 skriver:
    28 maj, 2026 kl. 14:24

    Vad händer i Afghanistan!!!

    Svara
  14. Roger skriver:
    28 maj, 2026 kl. 14:30

    Vad är det för idioter till män

    Svara
  15. Shlok2345 skriver:
    28 maj, 2026 kl. 14:40

    Dom är stora idioter.

    Sa en 11 åring pöjke.

    Svara
  16. MILENA skriver:
    28 maj, 2026 kl. 14:49

    OMG!😮

    Svara
  17. Smulan skriver:
    28 maj, 2026 kl. 15:16

    En jävla religion som tillåter detta. Och männen är lika korkade. Fruktansvärt. Islamister är ett korkat släkte.

    Svara
  18. V skriver:
    28 maj, 2026 kl. 15:45

    90 procent i Afghanistan är sunnimuslimer jag undrar om deras gud tillåter gifte med små barn.

    Svara
  19. Karina skriver:
    28 maj, 2026 kl. 17:32

    Detta är sjukt att män kan gifta sig med 9åringe..Detta ska förbjudas da dom bara är barn och inte är möndig samt inte voksna nog att blive mamma att smä barn da dom selv bara är barn selv..fär stort ansvar att gi barnen…

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar