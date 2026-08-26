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Ulf Kristersson i Moderaterna hoppas få fortsätta som statsminister efter valet. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT
Han har inte gett upp
Den 13 september
är det val i Sverige.
Ulf Kristersson har inte gett upp.
Han hoppas att
han får fortsätta som
statsminister efter valet.
Han tror att de partier
han vill samarbeta med
har störst chans att ordna
en regering efter valet.
Kristerssons parti Moderaterna
lovar många saker
om de vinner valet.
• De vill sänka skatten
för den som arbetar
• De vill göra förskolan
helt gratis
• De vill sänka skatten
för människor som
sparar pengar.
Experter på pengar säger
att många familjer
har det tillräckligt
bra med pengar nu.
Sverige ska inte låna pengar
till sådana förslag, tycker de.
Kristersson tycker att kritiken
är konstig.
Att sänka skatten för människor
som arbetar är bra för Sverige.
Då kan Sveriges ekonomi växa,
säger han.
Moderaterna vill sitta
i en regering med
Kristdemokraterna,
Liberalerna och Sverigedemokraterna
om de vinner valet.
8 SIDOR/TT
Ulf Kristersson
- Ulf Kristersson är ledare för partiet
Moderaterna.
- Han är 62 år gammal.
- Han är född i Lund.
- I dag bor han i Strängnäs med sin familj.
- Ulf Kristersson har tidigare
varit politiker i Strängnäs kommun.
- Han har arbetat länge i Sveriges riksdag.
- Ulf Kristersson blev ledare
för Moderaterna år 2017.
- Efter valet år 2022 blev
han Sveriges statsminister.
26 augusti 2026
Hoppas att han vinner han är bäst för sverige. Jag kommer att rösta på kristersson
Moderaternas agenda, lag och ordning, är känd för alla. Så fråga om pengars värde och investeringar i det ekonomiska systemet. Om regeringen vill ha hjälp eller stöd till fattiga, vänligen förstå vad fattiga betyder.
Inkomst egen ansträngning, eget värde, inte används för öppna marknaden och inte för alla. Pengars värde, begränsningar beror på människors eget liv, system, inte jämfört med allas fattiga ord eller hjälp till fattiga. Jag begärande eftersom jag hörde något överraskande på radion i miljön. Så fråga och undersök om överraskande miljön.
Sverige är vårt hem, men regeringen styrs av Sverigedemokraterna(SD) vars mål är att kasta ut oss. En röst på regeringen är en röst på SD:s agenda. Nu måste alla invandrare enas! Rösta bort regeringen, stoppa SD och skydda vår framtid. Tillsammans är vi starka!
Om man vill minska på skatten så måste man sänka något annat.
Men vad är ju oftast okänt.
Minska skatten utan annat sänks, låter för bra för vara sant.
Moderaterna är ju jätte bra. Jag tänker rösta på Moderaterna, Sverige Demokraterna och Miljöpartiet