Han har inte gett upp

Den 13 september

är det val i Sverige.

Ulf Kristersson har inte gett upp.

Han hoppas att

han får fortsätta som

statsminister efter valet.

Han tror att de partier

han vill samarbeta med

har störst chans att ordna

en regering efter valet.

Kristerssons parti Moderaterna

lovar många saker

om de vinner valet.

• De vill sänka skatten

för den som arbetar

• De vill göra förskolan

helt gratis

• De vill sänka skatten

för människor som

sparar pengar.

Experter på pengar säger

att många familjer

har det tillräckligt

bra med pengar nu.

Sverige ska inte låna pengar

till sådana förslag, tycker de.

Kristersson tycker att kritiken

är konstig.

Att sänka skatten för människor

som arbetar är bra för Sverige.

Då kan Sveriges ekonomi växa,

säger han.

Moderaterna vill sitta

i en regering med

Kristdemokraterna,

Liberalerna och Sverigedemokraterna

om de vinner valet.

8 SIDOR/TT