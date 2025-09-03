Alla Väljare

Lärare har varnat länge

Det går sämre för
elever i klass nio
i skolorna i Sverige.
De lär sig mindre
och får sämre betyg.
Så har det varit länge i Sverige.

Just nu är det framför allt
elever som är födda i Sverige
som det går sämre för.

Det visar en ny
undersökning från
myndigheten Skolverket.

Skolorna måste bli
bättre på att ge alla elever
lika stor chans att klara skolan.
Det visar undersökningen.

Simona Mohamsson
är regeringens nya
minister för utbildning.
Hon säger att regeringen nu
gör stora ändringar i skolan.

– Barn som har det
extra svårt i skolan
ska ha speciallärare
och vara i mindre grupper.
De ska inte jobba ensamma
framför en skärm,
säger Simona Mohamsson.

Fackförbundet
som heter Sveriges Lärare
har varnat länge
om problem i skolan.
Anna Olskog är ledare
för fackförbundet.

Hon säger att lärarna
har för lite tid
och att grupperna
med elever är för stora.
Hon säger också att elever
måste kunna få extra hjälp.

– Om regeringen
menar allvar måste vi se
en ändring i skolan nu,
säger Anna Olskog.

8 SIDOR/TT

Det går också sämre
för flickor i skolan.
Det skrev 8 Sidor om nyligen.

3 september 2025

Vad tycker du om nyheten?
1 kommentar
  1. Luisa-en exotisk svensk skriver:
    3 september, 2025 kl. 10:23

    De behöver hjälp! de är duktiga! Jag vet inte hur många timmar de har matte och annat…alltså hoppas att ingen vill slå mig-men den underbara tjeckiska skola måste flytta hit till Sverige!

    Svara
