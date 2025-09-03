Det går sämre för

elever i klass nio

i skolorna i Sverige.

De lär sig mindre

och får sämre betyg.

Så har det varit länge i Sverige.

Just nu är det framför allt

elever som är födda i Sverige

som det går sämre för.

Det visar en ny

undersökning från

myndigheten Skolverket.

Skolorna måste bli

bättre på att ge alla elever

lika stor chans att klara skolan.

Det visar undersökningen.

Simona Mohamsson

är regeringens nya

minister för utbildning.

Hon säger att regeringen nu

gör stora ändringar i skolan.

– Barn som har det

extra svårt i skolan

ska ha speciallärare

och vara i mindre grupper.

De ska inte jobba ensamma

framför en skärm,

säger Simona Mohamsson.

Fackförbundet

som heter Sveriges Lärare

har varnat länge

om problem i skolan.

Anna Olskog är ledare

för fackförbundet.

Hon säger att lärarna

har för lite tid

och att grupperna

med elever är för stora.

Hon säger också att elever

måste kunna få extra hjälp.

– Om regeringen

menar allvar måste vi se

en ändring i skolan nu,

säger Anna Olskog.

8 SIDOR/TT

Det går också sämre

för flickor i skolan.

Det skrev 8 Sidor om nyligen.