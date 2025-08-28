Flickor sämre i skolan

Det går sämre för

flickor i skolan.

Det visar en ny undersökning.

Det gäller elever

från mellanstadiet

till gymnasiet.

Flickor har fortfarande

bättre resultat

än pojkar i skolan.

Men skillnaden minskar.

– Det är väldigt oroande.

Om det fortsätter

att gå sämre för flickor

måste vi stoppa det.

Det säger Lars Thornberg

som är chef

på myndigheten Skolverket.

Skolverket har gjort undersökningen.

Problemet gäller mest

flickor med svenska föräldrar.

Att det går sämre för flickor

kan bero på flera saker.

Flickor känner mer

stress och press än pojkar.

mer problem med sömn

och huvudvärk än pojkar.

Det skriver Skolverket.

Flickor använder också

sociala medier,

som Tiktok och Snapchat,

mycket mer än pojkar.

– Det kan förklara hur

de mår och arbetar i skolan.

Det säger Lars Thornberg.

Framför allt går det

sämre för flickor i matematik.

I klass nio är pojkarna

nu bättre än flickorna i matte.

Det visar undersökningen

från Skolverket.

8 SIDOR/TT