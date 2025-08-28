Sverige

    Det går sämre för flickor i skolan. Foto: Viktoria Bank/TT

  • Lars Thornberg, enhetschef Skolverket

    Lars Thornberg är chef på Skolverket. Foto: Skolverket

Flickor sämre i skolan

Det går sämre för
flickor i skolan.
Det visar en ny undersökning.

Det gäller elever
från mellanstadiet
till gymnasiet.

Flickor har fortfarande
bättre resultat
än pojkar i skolan.
Men skillnaden minskar.

– Det är väldigt oroande.
Om det fortsätter
att gå sämre för flickor
måste vi stoppa det.

Det säger Lars Thornberg
som är chef
på myndigheten Skolverket.
Skolverket har gjort undersökningen.

Problemet gäller mest
flickor med svenska föräldrar.

Att det går sämre för flickor
kan bero på flera saker.

  • Flickor känner mer
    stress och press än pojkar.
  • Flickor mår sämre och har
    mer problem med sömn
    och huvudvärk än pojkar.

Det skriver Skolverket.

Flickor använder också
sociala medier,
som Tiktok och Snapchat,
mycket mer än pojkar.

– Det kan förklara hur
de mår och arbetar i skolan.

Det säger Lars Thornberg.

Framför allt går det
sämre för flickor i matematik.
I klass nio är pojkarna
nu bättre än flickorna i matte.

Det visar undersökningen
från Skolverket.

8 SIDOR/TT

28 augusti 2025

Vad tycker du om nyheten?
6 kommentarer
  1. Hallåa skriver:
    28 augusti, 2025 kl. 11:30

    Fett skumt

    Svara
  2. Hallå skriver:
    28 augusti, 2025 kl. 11:31

    Fett skumt

    Svara
  3. LOLZ skriver:
    28 augusti, 2025 kl. 11:38

    Skolan kan dra åt helvetet jag kommer ändå inte jobba något viktigt, jag tycker att skolan tar ifrån mitt fantasi💔

    Svara
  4. MILENA LUISA skriver:
    28 augusti, 2025 kl. 11:43

    Vad hände????? Varför ni suddade min kommentar?

    Svara
  5. anonym skriver:
    28 augusti, 2025 kl. 12:07

    asså i vår klass är tjejerna de enda med bra betyg, killarna har inte alls lika bra

    Svara
  6. ................. skriver:
    28 augusti, 2025 kl. 12:28

    det stämmer inte!!!!!!!!

    Svara
