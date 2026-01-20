Trump startar grupp för fred

I dag, den 20 januari,

är det ett år sedan

Donald Trump blev

USAs president.

Han har ändrat

på mycket.

Den senaste veckan

har han pratat mycket

om att USA ska

ta över Grönland.

Många länder i Europa

protesterar mot det.

Nu vill Trump starta

en ny grupp, ett fredsråd.

Han har bjudit in

ledare från hela världen

att vara med.

Även Sverige ska

få vara med.

Det är inte helt klart

vad gruppen ska göra.

Från början skulle

gruppen styra området Gaza.

Det var en del av planen

för fred mellan Israel

och gruppen Hamas.

Men nu vill Trump

att gruppen ska jobba

för fred i hela världen.

Tidningar i USA skriver

att Trump vill starta

ett eget Förenta Nationerna, FN.

Men i den nya gruppen

ska han själv vara ledare.

Trump vill att ledare

från länder ska säga ja

till gruppen på torsdag.

Det ska hända på det

stora mötet i Davos i Schweiz.

Det skriver tidningen Bloomberg.

I Davos träffas ledare

från hela världen för

att prata om ekonomi

och politik.

