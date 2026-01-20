Världen
Donald Trump har varit USAs ledare i ett år. Foto: AP/TT
Trump startar grupp för fred
I dag, den 20 januari,
är det ett år sedan
Donald Trump blev
USAs president.
Han har ändrat
på mycket.
Den senaste veckan
har han pratat mycket
om att USA ska
ta över Grönland.
Många länder i Europa
protesterar mot det.
Nu vill Trump starta
en ny grupp, ett fredsråd.
Han har bjudit in
ledare från hela världen
att vara med.
Även Sverige ska
få vara med.
Det är inte helt klart
vad gruppen ska göra.
Från början skulle
gruppen styra området Gaza.
Det var en del av planen
för fred mellan Israel
och gruppen Hamas.
Men nu vill Trump
att gruppen ska jobba
för fred i hela världen.
Tidningar i USA skriver
att Trump vill starta
ett eget Förenta Nationerna, FN.
Men i den nya gruppen
ska han själv vara ledare.
Trump vill att ledare
från länder ska säga ja
till gruppen på torsdag.
Det ska hända på det
stora mötet i Davos i Schweiz.
Det skriver tidningen Bloomberg.
I Davos träffas ledare
från hela världen för
att prata om ekonomi
och politik.
8 SIDOR/TT
20 januari 2026
Jag tror inte på USAs president han är mycket konstig människa.
Han börjar krig här och där och nu vill han prata om fred , va konstigt e han