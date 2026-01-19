Stort möte i Davos

Den här veckan är det ett stort

möte i staden Davos i Schweiz.

Över 60 ledare för olika regeringar,

många politiker, forskare

och ledare för företag är med.

Mötet brukar vara varje år.

Det heter World economic forum.

De som är där

pratar om olika problem

som finns i världen

och hur problemen ska lösas.

Totalt kommer över

3 000 personer vara där.

I år ska mötet handla

om artificiell intelligens,

AI, och energi.

Många hoppas också

att det blir mer prat

om fred i Ukraina.

Men mycket kommer

att handla om USAs ledare

Donald Trump och hans hot

om nya tullar mot flera

länder i gruppen Nato.

På onsdag ska Trump

hålla tal i Davos.

Det kan också bli ett särskilt

möte mellan Trump

och Ukrainas ledare

Volodymyr Zelenskyj

under veckan.

Från Sverige kommer

ministern Ebba Busch.

Hon ska prata om

svenska gruvor och metaller.

