Världen
Folk promenerar utanför den stora byggnaden där mötet i Davos ska vara. Foto: Markus Schreiber/AP/TT
Stort möte i Davos
Den här veckan är det ett stort
möte i staden Davos i Schweiz.
Över 60 ledare för olika regeringar,
många politiker, forskare
och ledare för företag är med.
Mötet brukar vara varje år.
Det heter World economic forum.
De som är där
pratar om olika problem
som finns i världen
och hur problemen ska lösas.
Totalt kommer över
3 000 personer vara där.
I år ska mötet handla
om artificiell intelligens,
AI, och energi.
Många hoppas också
att det blir mer prat
om fred i Ukraina.
Men mycket kommer
att handla om USAs ledare
Donald Trump och hans hot
om nya tullar mot flera
länder i gruppen Nato.
På onsdag ska Trump
hålla tal i Davos.
Det kan också bli ett särskilt
möte mellan Trump
och Ukrainas ledare
Volodymyr Zelenskyj
under veckan.
Från Sverige kommer
ministern Ebba Busch.
Hon ska prata om
svenska gruvor och metaller.
8 SIDOR/TT
19 januari 2026