Han tävlar i Mello

Artisterna som tävlar i den tredje tävlingen av Melodifestivalen:

1. Cazzi Opeia med låten I can’t get enough

2. Lancelot med låten Lyckligt slut

3. Lisa Miskovsky med låten Best to come

4. Tribe Friday med låten Shut me up

5. Faith Kakembo med låten Freedom

6. Linda Bengtzing med låten Fyrfaldigt hurra!

7. Anders Bagge med låten Bigger than the universe