Alla Väljare

Två kvinnor pratar i varsin mikrofon.

Anna-Karin Hatt och Elisabeth Thand Ringqvist i Centerpartiet. Foto: Lars Schröder/TT

Hon kan bli ny ledare

Elisabeth Thand Ringqvist
kan bli Centerpartiets
nya ledare. Det berättade
partiet på tisdagen.

Hon jobbar i dag
med partiets politik för företag.

Centerpartiets förbund
för ungdomar har också sagt
att de vill att Thand Ringqvist
blir partiets nya ledare.

Nästa vecka har partiet
ett möte i Karlstad.
Då blir det bestämt
om Thand Ringqvist blir vald.

Centerpartiets ledare
Anna-Karin Hatt ska sluta.
Det berättade hon själv nyligen.
Det beror på att hon
har fått mycket hat och hot.
Hon känner sig inte trygg.
Hatt var bara ledare
i några månader.

8 SIDOR/TT

4 november 2025

Vad tycker du om nyheten?
5 kommentarer
  1. Anonym skriver:
    4 november, 2025 kl. 13:36

    vaaaa varför

    Svara
  2. pn skriver:
    4 november, 2025 kl. 19:26

    Varför hon har fått hat och hot?

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      4 november, 2025 kl. 20:28

      Hon slutar efter hot

  3. pn skriver:
    4 november, 2025 kl. 19:31

    Är hot mot kvinnor i politiken vanliga i sverige? Det är verkligen förvånande, eller hur?

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      4 november, 2025 kl. 20:29

      Hot mot kvinnor i politiken

Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar