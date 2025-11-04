Alla Väljare
Anna-Karin Hatt och Elisabeth Thand Ringqvist i Centerpartiet. Foto: Lars Schröder/TT
Hon kan bli ny ledare
Elisabeth Thand Ringqvist
kan bli Centerpartiets
nya ledare. Det berättade
partiet på tisdagen.
Hon jobbar i dag
med partiets politik för företag.
Centerpartiets förbund
för ungdomar har också sagt
att de vill att Thand Ringqvist
blir partiets nya ledare.
Nästa vecka har partiet
ett möte i Karlstad.
Då blir det bestämt
om Thand Ringqvist blir vald.
Centerpartiets ledare
Anna-Karin Hatt ska sluta.
Det berättade hon själv nyligen.
Det beror på att hon
har fått mycket hat och hot.
Hon känner sig inte trygg.
Hatt var bara ledare
i några månader.
8 SIDOR/TT
4 november 2025
vaaaa varför
Varför hon har fått hat och hot?
Hon slutar efter hot
Är hot mot kvinnor i politiken vanliga i sverige? Det är verkligen förvånande, eller hur?
Hot mot kvinnor i politiken