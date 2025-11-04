Hon kan bli ny ledare

Elisabeth Thand Ringqvist

kan bli Centerpartiets

nya ledare. Det berättade

partiet på tisdagen.

Hon jobbar i dag

med partiets politik för företag.

Centerpartiets förbund

för ungdomar har också sagt

att de vill att Thand Ringqvist

blir partiets nya ledare.

Nästa vecka har partiet

ett möte i Karlstad.

Då blir det bestämt

om Thand Ringqvist blir vald.

Centerpartiets ledare

Anna-Karin Hatt ska sluta.

Det berättade hon själv nyligen.

Det beror på att hon

har fått mycket hat och hot.

Hon känner sig inte trygg.

Hatt var bara ledare

i några månader.

