Leksaker för vuxna i jul

Leksaker för vuxna

kan bli populära

julklappar i år.

Det tror företaget

Hui Research.

Företaget tycker att leksaker

för vuxna är årets julklapp.

Det kan vara målarböcker

med svåra mönster,

svåra byggsatser att bygga

eller figurer att samla på.

Företaget säger

att det har blivit vanligare

att affärer säljer mer

leksaker för vuxna.

Vanliga leksaker för barn

säljer inte lika bra.

Det kan bero på att det

föds färre barn i Sverige.

Barn använder också

mobiler och surfplattor mycket

och då blir leksaker

inte lika populära.

Årets julklapp ska säga något

om tiden vi lever i.

– Världen är orolig.

Då behöver människor lek och annat

för att fly från verkligheten.

Det kan leksaker för vuxna

hjälpa till med,

säger företaget Hui Research.

Det finns fler saker

som kan bli populära till jul.

En sådan sak är

en begagnad ljusstake.

Det tror företaget Myrorna.

De har frågat folk

om tips på bra julklappar.

Många svarade ljusstakar.

Myrorna är ett företag

som ägs av Frälsningsarmén.

Experter på ekonomi

tror att folk i Sverige

kommer köpa julklappar

för över 100 miljarder i år.

Det kan bli rekord.

