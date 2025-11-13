Sverige
Årets julklapp är leksaker för vuxna. Till exempel målarböcker med svåra mönster. Foto: Jessica Gow/TT
Leksaker för vuxna i jul
Leksaker för vuxna
kan bli populära
julklappar i år.
Det tror företaget
Hui Research.
Företaget tycker att leksaker
för vuxna är årets julklapp.
Det kan vara målarböcker
med svåra mönster,
svåra byggsatser att bygga
eller figurer att samla på.
Företaget säger
att det har blivit vanligare
att affärer säljer mer
leksaker för vuxna.
Vanliga leksaker för barn
säljer inte lika bra.
Det kan bero på att det
föds färre barn i Sverige.
Barn använder också
mobiler och surfplattor mycket
och då blir leksaker
inte lika populära.
Årets julklapp ska säga något
om tiden vi lever i.
– Världen är orolig.
Då behöver människor lek och annat
för att fly från verkligheten.
Det kan leksaker för vuxna
hjälpa till med,
säger företaget Hui Research.
Det finns fler saker
som kan bli populära till jul.
En sådan sak är
en begagnad ljusstake.
Det tror företaget Myrorna.
De har frågat folk
om tips på bra julklappar.
Många svarade ljusstakar.
Myrorna är ett företag
som ägs av Frälsningsarmén.
Experter på ekonomi
tror att folk i Sverige
kommer köpa julklappar
för över 100 miljarder i år.
Det kan bli rekord.
8 SIDOR
Kommer du köpa julklappar i år?
Vad tycker du om årets julklapp?
Skriv gärna en kommentar.
Årets julklapp
Här är sakerna som blivit
årets julklapp de senaste åren.
- 2019 Mobillåda
- 2020 Stormkök
- 2021 Evenemangsbiljett
- 2022 Hemstickat plagg
- 2023 Sällskapsspel
- 2024 Parfym
- 2025 Leksaker för vuxna
13 november 2025
Varför leksaker?
Jag är nyfiken vad jag får från Jezisek faktisk! Ett parfym kanske…men det är synd att barn leker inte-det är så mycket leksaker i affärren-väldigt fantastiska-vad önskar sig journalisterna från Jezisek???😊
Leksaker? för vuxna?🫣
Alla pratar om hur dåligt man har med tid, svårt att få livspusslet att gå ihop, vill ha mer tid till familjen osv. Kommer man att ha tid att leka med vuxenleksaker som vuxen???
Leksaker för vuxna är jätte konstigt 😂😂